2025. augusztus 24. vasárnap
Nyitókép: Unsplash.com

Hétfőn jön a nagy bejelentés a Porschénál, hatalmas bukta lett az akkugyártás

Infostart

A Porsche felhagy a saját fejlesztésű és gyártású akkumulátorcellák előállításával, és a Dräxlmaiernél lévő leányvállalatától 200 dolgozót bocsát el. A döntés mintegy 295 millió eurós veszteséget okoz a német sportautógyártónak.

A Porsche a jövőben sem házon belül gyártja az elektromos modelljeibe kerülő akkumulátorokat. A cég korábban, 2021-ben, befektetett a Cellforce nevű vállalatba, amelyet 2023-ban teljes egészében megvásárolt, azzal a céllal, hogy saját akkupakkokat állítson elő a Taycan és a Macan modellekhez. A Der Spiegel értesülései szerint azonban a vállalat a héten úgy döntött, leépíti a Cellforce-ot - írja a vezess.hu.

A cég 286 dolgozójából 200 embert küldenek el,

akiknek nincs garanciájuk a továbbfoglalkoztatásra. A megmaradt munkatársak feltehetően kisebb léptékű kutatás-fejlesztési feladatokat látnak majd el.

A Porsche döntése a villanyautók iránti kereslet csökkenésével magyarázható, ami az akkumulátorgyártás visszaesését eredményezi a piacon. A Cellforce kirchentellinsfurti létesítményének bezárása jelentős, 295 millió eurós veszteséget jelent a Porschénél.

A dolgozókat augusztus 25-ére hívták össze a helyi városházára, ahol - a hírek szerint - a Porsche fejlesztésekért felelős alelnöke, Michael Steiner tájékoztatja majd őket hivatalosan.

