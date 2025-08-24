Hétfőn jön a nagy bejelentés a Porschénál, hatalmas bukta lett az akkugyártás

A Porsche a jövőben sem házon belül gyártja az elektromos modelljeibe kerülő akkumulátorokat. A cég korábban, 2021-ben, befektetett a Cellforce nevű vállalatba, amelyet 2023-ban teljes egészében megvásárolt, azzal a céllal, hogy saját akkupakkokat állítson elő a Taycan és a Macan modellekhez. A Der Spiegel értesülései szerint azonban a vállalat a héten úgy döntött, leépíti a Cellforce-ot - írja a vezess.hu.

A cég 286 dolgozójából 200 embert küldenek el,

akiknek nincs garanciájuk a továbbfoglalkoztatásra. A megmaradt munkatársak feltehetően kisebb léptékű kutatás-fejlesztési feladatokat látnak majd el.

A Porsche döntése a villanyautók iránti kereslet csökkenésével magyarázható, ami az akkumulátorgyártás visszaesését eredményezi a piacon. A Cellforce kirchentellinsfurti létesítményének bezárása jelentős, 295 millió eurós veszteséget jelent a Porschénél.

A dolgozókat augusztus 25-ére hívták össze a helyi városházára, ahol - a hírek szerint - a Porsche fejlesztésekért felelős alelnöke, Michael Steiner tájékoztatja majd őket hivatalosan.