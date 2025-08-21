A B30A kódnéven ismert új chip várhatóan a zászlóshajónak számító B300-as számítási teljesítményének körülbelül felét nyújtja majd. Nagy sávszélességű memóriával és az Nvidia NVLink technológiájával rendelkezik, amelyek a processzorközti gyors adatátvitelt biztosítják - írja a Portfolio a Reutres brit hírügynökség beszámolója alapján.

Az Nvidia a tervek szerint már jövő hónapban tesztpéldányokat szállíthat kínai ügyfeleknek, bár a chip specifikációi még nem véglegesek. A vállalat közleményben hangsúlyozta, hogy minden termékük az illetékes hatóságok teljes jóváhagyásával készül, és kizárólag hasznos kereskedelmi célokra tervezik őket.

Donald Trump múlt héten felvetette, hogy engedélyezheti az Nvidia-chipek csökkentett teljesítményű változatainak értékesítését Kínában.

Ez egy példátlan megállapodás részeként történne, melynek keretében az Nvidia és az AMD a kínai chipeladásaikból származó bevétel 15 százalékát az amerikai kormánynak adnák.

Az amerikai törvényhozók aggódnak, hogy a fejlett AI chipek akár csökkentett teljesítményű változataihoz való hozzáférés is akadályozhatja az USA vezető szerepének megőrzését a mesterséges intelligencia terén. Az Nvidia viszont azzal érvel, hogy fontos fenntartani a kínai érdeklődést chipjei iránt, hogy a fejlesztők ne váltsanak teljesen át az olyan versenytársak termékeire, mint a Huawei.

Az Nvidia emellett egy másik, Blackwell architektúrán alapuló Kína-specifikus chip, az RTX6000D szállítását is tervezi, amely elsősorban AI-következtetési feladatokhoz készül és szeptembertől árulhatják Kínában.

A fejlett AI chipekhez való kínai hozzáférés az amerikai-kínai kereskedelmi feszültségek egyik legnagyobb ütközőpontjává vált, és le is állították az amerikai Nvidia eladásait áprilisban. A kereskedés csak júliusban indulhatott újra egy chip szállításával.