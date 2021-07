Ha autót akarunk, segíteni kell a chipgyártóknak

A félvezetők hiánya világszerte komoly problémát jelent, így az erős autóiparral rendelkező Németországban is mindennapi feladat az alkatrészek utánpótlásának megszervezése. Éppen ezért keltett nagy figyelmet a hír, hogy a világ legnagyobb csipgyártója, a tajvani TSMC új gyár építését fontolgatja Németországban – írja a Magyar Nemzet.

Hasonlóképpen új üzem építését vizsgálják Japánban is. Ha a tervek megvalósulnak, a TSMC arra törekszik, hogy megossza a költségeket az ügyfelekkel vagy a befogadó országokkal. A csipekből jelenleg több iparágban is hiány alakult ki, többek között azért, mert a kereslet a pandémia és a lezárások miatt növekedett, ez pedig további lendületet adott a világ digitalizálásának. A TSMC idén bejelentette, hogy a következő három évben százmilliárd dollárt fektet be a kapacitás növelése érdekében.

A csipellátás hosszú távú biztosítása érdekében az olyan régiók, mint az EU és az egyes államok egyre inkább a hazai termelés ösztönzésére törekszenek. Az Intel csipgyártó cég például nemrégiben bejelentette, hogy állami támogatásról tárgyaltak a német kormányzattal.

Az alkatrészhiány világszerte és itthon is leállásokhoz vezetett az autógyárakban:

Három hétre ismét leállt a termelés a kecskeméti Mercedes-gyárban. Idén januárban, majd áprilisban már volt egy-egy termelésleállás Kecskeméten.

Június második felében az Audi járműgyárának nagy részében szünetelt a termelés.

A félvezetők hiánya az esztergomi Suzuki-gyárban is fennakadásokat okozott, de az idei évben a csiphiány miatt eddig még nem kellett leállítani a termelést.

Nyitókép: Pixabay