Komplex kérdés, hogy mikorra oldódhat meg a nagy autógyárak chiphiányból fakadó leállásainak problémája, fogalmazott Herbert Diess, a Volkswagen vezérigazgatója, Ola Kallenius, a Daimler vezérigazgatója és Gunnar Herrmann, a Ford Európa igazgatótanácsának elnöke a CNBC kérdésére választ adva a Müncheni autókiállításon.

A német Volkswagen, Európa legnagyobb autógyártója a chiphiány miatt veszített piaci részesedést Kínában - mondta Diess.

A dolgok internete is chipeket igényel

"Viszonylag gyengék vagyunk a félvezetőhiány miatt" - mondta. "Kínában jobban érintettek vagyunk, mint a világ többi részén, ezért veszítünk piaci részesedést." Diess elmondta, hogy kollégái Kínában több félvezető gyártását szorgalmazzák, a chiphiányt igazán aggasztónak nevezte. Úgy remélték, nyár végére javulni fog a helyzet, de nem így lett - Malajziát, ahol a gyártónak nagyon sok beszállítója van, a koronavírus erősen sújtja még jelenleg is, ami számos gyár bezárásában is megmutatkozik.

Diess szerint a pandémia végeztével csak javulni kezd majd a hiány, de teljesen nem fog megoldódni,

még hosszasan velünk marad.

Az ok a dolgok internetének, azaz az IoT-nek rohamos terjedése: egyre többféle, az internethez csatlakozó eszköznek kell megosztoznia a mikrochipeken (az otthoni porszívóktól az iparban használt robotokig), a gyártási kapacitás pedig még nem fejlődött fel az igények kielégítéséhez.

Nőhetnek az árak

Gunnar Herrmann, a Ford Europe vezetője kevésbé optimista, úgy véli, egészen 2024-ig küzdeni kell majd a hiánnyal. Hozzátette, nagyon nehéz megjósolni, meddig tart majd ez az állapot. Ő a hiány indokaként az elektromos autók térnyerését is említette:

egy átlagos Ford gyártásához 300 chipet használnak, míg egy elektromos Fordhoz 3000 darabot.

Ha ez még nem lenne elég, nyersanyaghiány is van a területen: műanyagból, acélból és lítiumból sem áll rendelkezésre annyi, amennyire szükség lenne. Mindez az autók árának emelkedéséhez vezethet.

Ola Kallenius a Daimlertől reméli, a harmadik negyedév lesz a legrosszabb, és a negyedik negyedévben már javulás tapasztalható. Hozzátette: akkora bizonytalanság van ugyanakkor ezekben az előrejelzésekben, hogy rugalmasnak kell maradniuk a tervezésben.

Paradigmaváltás kell

A chiphiány az autógyártást érintette a legmélyebben: egyes gyáraknak be kellett zárniuk, de az is előfordult, hogy bizonyos, csipek lehetővé tette funkciókat nélkülöző modelleket szállítottak el a gyárakból. A Bosch, az egyik legnagyobb félvezetőgyártó úgy véli, a jelenlegi ellátási lánc már nem képes az ipar igényeinek kielégítésére most, amikor a fogkeféktől kezdve a PlayStationökig mindenhez mikrocsipek kellenek.

Nyitókép: Pixabay