Fájni fog: az év végétől vastagabban fog a legnagyobb chipgyártó tolla

A tajvani TSMC a napokban jelentette be, hogy a szerződéses kapacitásaira vonatkozó gyártási árait meg fogja emelni az év végén-jövő év elején. A lépés a gyakorlatban minden olyan terméket érinthet, amely félvezetőket, kis elektronikai áramköröket tartalmaz, kezdve a PC-ktől és okostelefonoktól a gépkocsikon át a legkülönfélébb szórakoztató elektronikai berendezésekig, ide értve például a televíziókat és játékkonzolokat is – sorolta Koi Tamás. A HWSW szakújságírója hozzátettete,

az áremelés minden jel szerint a végfelhasználói árakra is hatással lesz,

azonban nem feltétlen akkora mértékben, mint amit a gyártó jelzett.

A szakértő elmondása szerint az év elején jelentkező, majd globálisra dagadó chip-, illetve félvezetőhiány miatt egyre több autógyártónál fogynak ki a készletek azokból a komponensekből, amelyek elengedhetetlenek egy jármű elektronikájához, ezért is hallani ideiglenes gyárbezárásokról, termelés-átütemezésekről. Egyértelműen az autóipar az egyik legnagyobb megszenvedője a globális félvezető-hiánynak,

„és rövid távon nem látszik, hogy megoldódna a helyzet.”

Koi Tamás szerint jelen helyzetben az olyan szerződéses bérgyártók, mint a TSMC is, legfejtebb annyit tehetnek, hogy igyekeznek átütemezni a gyártásokat, valamint előnyben részesítik bizonyos vevőiket. Ehhez illeszkedően a tajvani vállalat korábban már jelezte, az egyik legnagyobb partnerének számító Apple-re kiemelt figyelmet kíván fordítani, hogy le tudja gyártani számukra az iPhone-okba, az iMacekbe, a Machintosokba kerülő sok tízmillió chipet. Ugyanakkor a TSMC az autóipar esetében is hasonlóan kíván eljárni, köszönhetően az elmúlt hónapok egyeztetéseinek, amelyekbe mások mellett már a tengerentúli kormányzat is bevonódott.

Valójában egyébként az autógyártók közvetlen megrendelői a TSMC-nek, viszont számos olyan autóipari beszállító van – például a Bosh vagy a Continental –, amelyek komplett rendszereket szállítanak, és ezeknek a cégeknek a raktárkészletei merültek ki. Koi Tamás hozzátette: a helyzetet ráadásul az is tetézi, hogy amikor az ellátási problémák első jelei mutatkoznak, a cégeknél is egyfajta pánik alakult ki, és hajlamosaknak mutatkoznak olyan kapacitásokat is lekötni, amelyekre esetlegesen nincs is szükségük, ami szintén megzavarja a megszokott ellátási nyugalmat.

Nyitókép: David Chang