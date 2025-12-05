Munkáltatói érdekképviselet: kell a tempós bérfelzárkóztatás, de ez az ütem nem tartható később egy ilyen gazdaságban

A minimálbér és a garantált bérminimum is emelkedik 2026-tól, ez legalább 700 ezer családot érinthet – közölte Orbán Viktor miniszterelnök a munkaadói oldal képviselőivel tartott közös csütörtöki sajtótájékoztatón. A minimálbér 11 százalékkal fog nőni, és ez 322 800 forintot jelent havonta, a garantált bérminimum 7 százalékkal nő, ez 373 200 forint lesz havonta.

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára az InfoRádió megkeresésére kommentálta a bérmegállapodást.

„Azzal lehetünk mindenképpen elégedettek, hogy időben megszületett a megállapodás, de teljesen a mértékekkel egyik fél sem lehet elégedett, mindenkinek jelentősen kellett engednie, de ezért tartom én ezt nagyon jó kompromisszumnak. Általában ilyenek a bérmegállapodások” – mérlegelt az InfoRádió megkeresésére Perlusz László. A munkaadói oldal képviselője nyilván el tudott volna képzelni a rögzítetteknél alacsonyabb számokat, a munkavállalói oldal pedig magasabbakat, de maga a kompromisszum szerinte jó, a fórum pedig, amelyen megszületett, megfelelő.

Hogy a nehezített pályán mozgó gazdaság hogyan termeli ki ezt az emelkedést, arról a VOSZ főtitkára a válaszát távolabbról kezdte.

„Maga a tavaly novemberben kötött hároméves bérmegállapodás jelentős kihívás volt, akkor még arra számítottunk, hogy 3 százalék fölött növekedik a gazdaság. Ez persze optimista várakozás volt, de a valóságtól nem volt elrugaszkodott. Ha megnézzük, a mértékadó elemzőházak is azt mondták, hogy 2,5-3,5 százalék közti lesz idén a növekedés. Ebből egy 0,5 százalék körüli növekedés valósul meg. És ha hozzáteszem, hogy a tavalyi évben is 0,5 százalékkal nőtt a gazdaság, akkor két ilyen rendkívül gyenge növekedésű év után nagyon nehéz két számjegyű minimálbér-emelésről és ilyen jelentős reálbér-növekedésről beszélni” – húzta alá.

Ugyanakkor

szükségesnek tartja, hogy a béremelés ütemén változtassanak, azt mindenképpen csökkentsék.

A tavalyi bérmegállapodásban erre az évre 13 százalékos minimálbér-emelés volt előirányozva, ebből lett az idei évre egy 11 százalékos megállapodás, a garantált bérminimum megtartotta a 7 százalékot, jóslata szerint jövőre is meg fogja. Úgy látja, a vállalkozói tagság túlnyomó többsége, amely nyitott a technológiai megújulásra és a kedvezményekre, részt vesz a vállalkozói közösség életében és így az információkhoz hozzájut, nem veszélyezteti az ellehetetlenedés még emellett az erőltetett bérfelzárkóztatási ütem mellett sem, mert ők belátják, a magyar béreknek fel kell zárkózniuk az európaiakhoz. Perlusz László kiemelte: az elszegényedés nem lehet országprobléma, igaz,

az átlagbérek biztosan nem emelkednek a minimálbérrel azonos mértékben.

A VOSZ főtitkára azokkal a vélekedésekkel is egyetért, hogy ez a nagyobb emelés hozzájárul a munkaerő megtartásához és a munka kifehérítéséhez is, bár az összes problémát nyilvánvalóan nem fogja megoldani.