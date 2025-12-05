Fény derül Messi titkaira: Pécs és Barcelona összefog

Az együttműködés új szintre emeli a magyar sportfizioterápiai képzést és a hazai felsőoktatás nemzetközi presztízsét. Létrejötte pedig annak köszönhető, hogy megújult, sikeres és versenyképes a magyar felsőoktatás.

A Pécsi Tudományegyetem, amely a világ 30 ezer egyeteme közül a 750. helyen áll, tehát a 2,5 százalékban, egy kiváló nemzetközi együttműködés kötött, hiszen tudvalevő, hogy ami az egyetemi világban az MIT, a Stanford, a Harvard, vagy éppen az Oxford és a Cambridge, az a fociban, kézilabdában és a kosárlabdában a Barcelona – fogalmazott Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter az InfoRádióban.

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara és a Barcelona kutatási-klinikai hátterét biztosító Barcelona Innovation Hub megállapodása révén olyan közös képzések valósulnak meg a sport és az egészségtudomány területén, mint fizioterápia, dietetika, illetve amelyek a sérülések megelőzésére, vagy a sérülésekből való minél hamarabbi rehabilitációra irányulnak. A tárcavezető megjegyezte: a PTE diákjai Barcelonában betekintést nyerhetnek, hogy például Lionel Messit hogyan rehabilitálták egyes esetekben.

Az együttműködésből az FC Barcelona is profitálhat. Hankó Balázs emlékeztetett: a pécsi felsőoktatás története 1367-ig nyúlik vissza, a Pécsi Tudományegyetem egy tradicionális, Közép-Európa egyik meghatározó intézménye, ami 25 ezer diákot számol. A legtöbb hallgató, több mint 7 ezer orvos-egészségtudományi képzésben vesz részt, akiknek közel fele külföldi diák, vagyis a Barcelona egy nemzetközi képzési együttműködést kap a Pécsi Tudományegyetem révén – magyarázta.

Az első ilyen jellegű képzés jövő tavasszal indul legalább 20 hallgató részvételével.