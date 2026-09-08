Androidosok, figyelem: drasztikusan megváltoznak az üzenetek

Akár egy kedvenc családi fotót szeretne a felhasználó a fő csoportos szöveg mögé, akár egy letisztult, minimalista színpalettát a munkahelyi kapcsolatodhoz, a választás teljes mértékben rajta múlik – írja a Google saját blogja alapján a hvg.hu. A vállalat ezzel arra utal, hogy valóban látványos változás érkezik üzenetküldő alkalmazásába.

Bizonyos fokú színkombinációk eddig is elérhetők voltak a beszélgetésekhez, ám ez csak a beszédbuborékok színét módosította. A most bevezetésre kerülő Chat theme (beszélgetési/chatelési téma) azonban jóval többet kínál ennél, lehetővé teszik a csevegés háttérképének módosítását is.

A felhasználók választhatnak előre elkészített hátterek közül is, de akár saját fotót is használhatnak a készülékük galériájából. A Messages automatikusan megpróbálja a szövegbuborékok színét a háttérhez igazítani, de ezt utána a felső színpalettával manuálisan is lehet finomhangolni.

A legérdekesebb új jellemző viszont talán a „privát szféra”, vagyis, hogy a módosításokat csak a szóban forgó felhasználó látja, a beszélgetőpartner telefonján nem jelennek meg.

A csevegés témájának megváltoztatásához meg kell nyitni a Google Messages alkalmazást. Ezután a módosítandó beszélgetést kell megnyitni. A következő lépésben rá kell koppintani a jobb felső sarokban a három ponttal jelzett menüre. Itt lehet kiválasztani a Chat theme / Csevegési téma lehetőséget. Ezután következhet a szín- és a háttérkép-választás, majd a Next/Tovább gombra kell kattintani, amivel az előnézeti képernyőre lehet jutni. Ha a felhasználó elégedett az előnézetben látható képpel, akkor az Apply/Alkalmaz gombra kell kattintania. Annak, aki később meggondolná magát, ugyanitt található meg Reset to default / Alaphelyzetbe állítás lehetőség.

Az újdonságok alkalmazásának azonban feltétele is van: az RCS-nek bekapcsolva kell lennie, ugyanis a Google Messages alapvetően külön kezeli az RCS-es és a hagyományos SMS/MMS-beszélgetéseket. Ha valakinél ennek a bekapcsolása után sem jelenik meg a Chat theme, akkor valószínűleg hozzá még nem érkezett meg az újdonság, így egy kis türelemmel kell lennie.