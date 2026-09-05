Már látni, mikor jön az igazi ősz – időjárás

A HungaroMet előrejelzése szerint a hétvégén sok napsütés lesz, de szombaton hidegfront vonul át fölöttünk, kis mennyiségben nyomában csapadék is lehet, a hőmérséklet csak vasárnap esik vissza.

Átmenetileg tehát elbúcsúzunk a 30 fokos csúcshőmérsékletektől (az ország egy részén), a hajnali 15-20 fok után szombaton a vonuló hidegfront nyomában elszórtan eső, zápor, zivatar jön, de tényleg nem sok, a csúcshőmérséklet ekkor még 25-34 fok között alakulhat, hűvösebbre az északi tájakon számíthatunk, ahová hamarabb megérkezik a front, melegebbre délen, ahová csak délután érkezik meg a front.

A jövő hét elején aztán egyre nagyobb területen emelkedik 30 fok fölé a csúcs, a jövő hét közepén érkezhet meg az igazi ősz, csapadékkal.