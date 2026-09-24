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Természetjáró turisták nagyobb csoportja halad az Országos Kéktúra turista útvonal jelzett szakaszán az egykori királyi Vadaskert erdejében, január elején szokatlanul enyhe, napfényes idõjárásban. MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba *************************** Kedves Felhasználó!
Nyitókép: MTVA/Jászai Csaba

Alföldi kihívás is lesz a Kéktúrázás Napján

Infostart / InfoRádió

Már tart a jelentkezés a Kéktúrázás Napjára. A programot október 10-én rendezi a Magyar Természetjáró Szövetség. Farkas Péter, a szervezet kommunikációs és informatikai igazgatója az InfoRádióban elmondta, hogy a szakaszokon egyénileg is lehet már indulni, és kihívás is várja a túrázókat az Alföldi Kéktúrán a jubileumi születésnap alkalmából.

A Magyar Természetjáró Szövetség közösségi rendezvényén a résztvevők kisebb csoportokban több mint 140 szakaszon járják be az Országos Kéktúrát, a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúrát és az Alföldi Kéktúrát. Az október 10-i eseményt tapasztalt, helyismerettel rendelkező szakaszfelelősök vezetik, akik a szervezésben és a tájékozódásban egyaránt segítenek.

„A túrázók körbejárhatják a teljes, 2600 km-es országos kék kört. A kezdő kéktúrázók szervezett körülmények között ismerkedhetnek meg a kéktúrázással” – ismertette a Magyar Természetjáró Szövetség kommunikációs igazgatója.

Farkas Péter elmondta: 143, egy nap alatt bejárható szakaszra osztották a teljes kört, és már egyénileg is lehet teljesíteni a távokat. A Kéktúrázás napja nem egy világnap, az számít a résztvevőjének, aki a kekturazasnapja.hu oldalon regisztrál valamelyik szakaszra. Emlékbe egy oklevél jár, ez bizonyítja a részvételt.

A szakaszfelelősök által vezetett túrák mellett egyéni kirándulásra is lehet jelentkezni.

A szervezők kérése, hogy ne ugyanabban az időpontban vágjanak neki az egyéni túrázók az adott szakasznak, mint ami meg van hirdetve a csoportos induláshoz.

Ötven főben limitálják a létszámot túránként, hogy ne váljon élvezhetetlenné, tömegmegmozdulássá a természetjárás.

A legnépszerűbb szakaszokon, a Budapest közelieken, vagy néhány Balaton-felvidékin nagyon hamar betelik az 50 fős keret, érdemes sietnie azoknak, akik egy konkrét szakaszt terveznek bejárni, tanácsolta Farkas Péter.

„Az utóbbi években több mint négyezren vettek részt a Kéktúrázás napján, évről-évre új rekordok születnek. Idén már a regisztráció első napján 1300-as jelentkeztek” – jelezte a kommunikációs igazgató, aki idén is arra számít, hogy megdől a létszámrekord.

Könnyebb és nehezebb, hosszabb és rövidebb szakaszok között is lehet válogatni, hogy mindenkinek legyen az erőnlétéhez és az ízléséhez megfelelő túra. A családosok figyelmét a tematikus jellegű Szentbékkálla és Balatonhenye közötti távra hívta fel Farkas Péter.

Jelentkezéskor a szűrési lehetőséggel a szintemelkedést, a terepet és a táv hosszát is be lehet állítani.

30 éves az Alföldi Kéktúra

Az Alföldi Kéktúra az idén ünnepli a 30. születésnapját, 1996 óta lehet a teljes hosszában végigjárni.

Kihívás is indul: „aki 30 óra alatt megtesz legalább 30 kilométert az alföldi szakaszon, jogosulttá válik egy emlékjelvényre. A hivatalos applikáción bélyegezve lehet igazolni ezt a teljesítményt. Például a 30 kilométernél hosszabb 111-es számú szakasz teljesítése is alkalom lehet ennek a jelvénynek a megszerzésére” – árulta el a Magyar Természetjáró Szövetség igazgatója.

Ha betelnek a helyek, akkor fel lehet iratkozni várólistára, így ha valaki lemondja a részvételt, új emberek kerülhetnek be a csapatba. Az önjáró teljesítésre ez a létszámkorlát nem vonatkozik. A vezetett túrákon csak a regisztrált túrázók vehetnek részt.

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