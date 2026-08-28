Éjszakánként bőgéstől hangos az erdő

A kirándulások augusztus 28-án, 29-én, szeptember 4-én, 5-én, 11-én, valamint 12-én este fél hétkor a Pörbölyi Ökoturisztikai Központból indulnak. A szarvasbőgés-hallgató túrákon nemcsak megcsodálható – a vadállomány zavarása nélkül – a gemenci gímbikák szerelmes nászdala, hanem szemléletformáló, interaktív előadások segítségével jobban megérthető ez a különleges jelenség – jelezték.

Bár a túrákon való részvételt gyerekek részére általánosságban nem ajánlják, hiszen ezek az események több órásak és csak akkor eredményesek, ha a látogatók végig csendben figyelnek, szeptember 12-én külön a gyermekeknek szánt túrát szerveznek az erdei vasút egyik megállójánál, Lassiban, ahol kézműves foglalkozások is várják a csendes hallgatózást hamar megunó kicsiket - hívták fel a figyelmet.

A túrákról, az azokra való jelentkezés részleteiről további információk az Ökoturisztikai Központ Gemenc elenevezésű Facebook-oldalon találhatók.