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Gímszarvas (Cervus elaphus) bika a szarvasbõgés idején a SEFAG Zrt. Lábodi Vadászerdészetének területén 2025. szeptember 16-án.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Éjszakánként bőgéstől hangos az erdő

Infostart / MTI

Hallható már a gímszarvas-nász, bőgnek a gímbikák Európa egyik legnagyobb összefüggő ártéri erdejében a Gemencen – közölte a Gemenc Zrt. a pörbölyi ökoturisztikai központ Facebook-oldalán. Az erdőgazdaság augusztus 28. és szeptember 12. között szemléletformáló előadásokkal összekötött túrákat szervez az ártéri erdőbe, amelyeken meghallgatható az állatok bőgése.

A kirándulások augusztus 28-án, 29-én, szeptember 4-én, 5-én, 11-én, valamint 12-én este fél hétkor a Pörbölyi Ökoturisztikai Központból indulnak. A szarvasbőgés-hallgató túrákon nemcsak megcsodálható – a vadállomány zavarása nélkül – a gemenci gímbikák szerelmes nászdala, hanem szemléletformáló, interaktív előadások segítségével jobban megérthető ez a különleges jelenség – jelezték.

Bár a túrákon való részvételt gyerekek részére általánosságban nem ajánlják, hiszen ezek az események több órásak és csak akkor eredményesek, ha a látogatók végig csendben figyelnek, szeptember 12-én külön a gyermekeknek szánt túrát szerveznek az erdei vasút egyik megállójánál, Lassiban, ahol kézműves foglalkozások is várják a csendes hallgatózást hamar megunó kicsiket - hívták fel a figyelmet.

A túrákról, az azokra való jelentkezés részleteiről további információk az Ökoturisztikai Központ Gemenc elenevezésű Facebook-oldalon találhatók.

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Kezdőlap    Életmód    Éjszakánként bőgéstől hangos az erdő

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