Egy hidegfront után szaharai hőség tör ránk

Időjárásunkat egy tőlünk északra található ciklon, valamint egy délre elhelyezkedő magasnyomású képződmény alakítja. Ezek közös áramlási rendszerében pedig egyre labilisabb, egyre nedvesebb léghullámok érkeznek, továbbá szaharai por is kerül a levegőbe, ez pedig jelentős bizonytalanságot ad az előrejelzéseknek – hangzik el a HungaroMet videós előrejelzésében.

Vasárnap nyugat, délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható napsütés – a legtöbb a Tiszántúlon. A nap második felében kissé növekvő eséllyel lehet számítani kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. Nagy területen élénk, a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként erős lesz a déli, délnyugati szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között várható.

Vasárnapról hétfőre virradó éjszaka már keletebbre is növekszik a csapadék előfordulási esélye, de abban nagy a bizonytalanság, hogy mekkora lesz a területi lefedettsége az égi áldásnak. Inkább arra kell számítani, hogy hazánk legnagyobb része sajnos szárazon marad. Hétfőn megérkezik a hidegfront, amely miatt egyre nagyobb területen északnyugatira fordul a szél, ami szárító hatást eredményez. Ekkor a csúcsértékek jellemzően 30 Celsius-fok körül alakulnak majd, keddre viszont egy picit visszaesnek, de a délután órákban már megindul a forró, szaharai levegő hazánkba.

Hogy hol tetőzik majd a hőség, még nehéz megmondani, de a jelenlegi számítások szerint jövő szombaton már 39-40 fok körüli csúcsok lehetnek.