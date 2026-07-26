ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.05
usd:
317.51
bux:
143471.05
2026. július 26. vasárnap Anikó, Anna
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Fiatal nő a Duna budai oldalán egy padon ül.
Nyitókép: Getty Images/sakkmesterke

Egy hidegfront után szaharai hőség tör ránk

Infostart

Megérkeznek az első harominc fokok, majd hétfő-kedd megtörik a melegedés, de aztán a hét közepétől megállíthattalan lesz a forró levegő beáramlása a Kárpát-medencébe.

Időjárásunkat egy tőlünk északra található ciklon, valamint egy délre elhelyezkedő magasnyomású képződmény alakítja. Ezek közös áramlási rendszerében pedig egyre labilisabb, egyre nedvesebb léghullámok érkeznek, továbbá szaharai por is kerül a levegőbe, ez pedig jelentős bizonytalanságot ad az előrejelzéseknek – hangzik el a HungaroMet videós előrejelzésében.

Vasárnap nyugat, délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható napsütés – a legtöbb a Tiszántúlon. A nap második felében kissé növekvő eséllyel lehet számítani kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. Nagy területen élénk, a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként erős lesz a déli, délnyugati szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között várható.

Vasárnapról hétfőre virradó éjszaka már keletebbre is növekszik a csapadék előfordulási esélye, de abban nagy a bizonytalanság, hogy mekkora lesz a területi lefedettsége az égi áldásnak. Inkább arra kell számítani, hogy hazánk legnagyobb része sajnos szárazon marad. Hétfőn megérkezik a hidegfront, amely miatt egyre nagyobb területen északnyugatira fordul a szél, ami szárító hatást eredményez. Ekkor a csúcsértékek jellemzően 30 Celsius-fok körül alakulnak majd, keddre viszont egy picit visszaesnek, de a délután órákban már megindul a forró, szaharai levegő hazánkba.

Hogy hol tetőzik majd a hőség, még nehéz megmondani, de a jelenlegi számítások szerint jövő szombaton már 39-40 fok körüli csúcsok lehetnek.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Életmód    Egy hidegfront után szaharai hőség tör ránk

előrejelzés

szél

napsütés

hungaromet

időjrárás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nyaralási teljesítménykényszer: robogás a kiégés felé

Nyaralási teljesítménykényszer: robogás a kiégés felé
Új trend kezd kialakulni a Z-generáció, de az idősebbek nyaralási szokásaiban is – mondta el az InfoRádióban Bereczki Enikő generációkutató. A szakember szerint sokan ma már az új készségek tanulását részesítik előnyben a nyári vakáció során, nem pedig a csendes pihenést, ennek azonban lehetnek negatív következményei.
Íme, Orbán Viktor legfontosabb tusnádfürdői üzenetei a Fidesz jövőjéről – összefoglaló

Íme, Orbán Viktor legfontosabb tusnádfürdői üzenetei a Fidesz jövőjéről – összefoglaló

A Fidesz elnöke a Tusványoson ismertette, milyen utat lát pártja előtt ahhoz, hogy ismét sikeres, kormányra jutó erő lehessen.
 

Orbán Viktor a Tusványoson: ellenzéki politika helyett ellenállási politikára kell váltani

Magyar Péter röviden reagált Orbán Viktor tusnádfürdői előadására

Három szóval üzent Orbán Viktor Tusnádfürdőről

Vészjósló szavak a Tusványoson: egyre inkább a múlté Erdély sokszínűsége

VIDEÓ
Így vezethet az út az NHL-be. Szongoth Domán és Kovács Attila, Inforádió, Aréna
Milyen messzire juthatnak a kínai autók Európában? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
Mire lesz elég a brit kormányváltás? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.27. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Belép a magyar piacra a görög energiaóriás, egyből egy hatalmas bevásárlással indítanak

Belép a magyar piacra a görög energiaóriás, egyből egy hatalmas bevásárlással indítanak

A görög PPC Group belép a magyar energiapiacra: a vállalat megújuló energiával foglalkozó leányvállalata megállapodott a Greenvolt Grouppal egy dél-magyarországi, 57,5 megawattos naperőműpark átvételéről, és opciót szerzett a fejlesztés alatt álló 49 megawattos akkumulátoros energiatárolóra is. A tranzakció a görög csoport 2026-2030-as, 24 milliárd eurós beruházási programjának első lépése.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hihetetlen bravúr: 11 éves kislány döntötte meg Polgár Judit legendás sakkrekordját

Hihetetlen bravúr: 11 éves kislány döntötte meg Polgár Judit legendás sakkrekordját

Új korrekordot állított fel a mindössze 11 éves angol sakktehetség, Bodhana Sivanandan, aki egy 2600 Élő-pont feletti nagymester legyőzésével megdöntötte Polgár Judit korábbi csúcsát.

BBC
Business Sport Travel Science
Police search for suspect after car driven into Berlin Pride event, killing one and injuring 16

Police search for suspect after car driven into Berlin Pride event, killing one and injuring 16

German police say they have identified a suspect as they carry out an intensive manhunt in the capital.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 25. 21:41
A számok brutális változást mutatnak: egyre forróbbak a magyar nyarak
2026. július 25. 08:18
Majdnem megfagyott az ország, rekordhideget mértek hajnalban
×
×