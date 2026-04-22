Nem szabadulunk a hűvös reggelektől, az újabb hidegfront is úton van

Szerda hajnalban a Dunától keletre északkelet felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, de főként a Dunántúlon nagy területen maradhat sok felhő – írja előrejelzésében a HungaroMet. A felhős tájakon helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. Az északias szél sokfelé mérséklődik, csak kevés helyen lehetnek élénk lökések.

A hajnali hőmérséklet a Dunántúlon 1 és 6, míg a Dunától keletre általában -3 és 3 Celsius-fok közé hűl le a levegő, de a fagyzugokban ennél hidegebb is lehet. Talajmenti fagyra az ország középső és keleti részein sokfelé számítani lehet.

A délelőtt folyamán alapvetően napos idő várható gomolyfelhőkkel, amik időszakosan jobban is összeállhatnak. Csapadéknak kicsi a valószínűsége, viszont az északi szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 13 és 17 Celsius-fok között alakul.