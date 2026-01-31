ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Budapest Airport/Baranyi Robert

Szigorít az EU a repülőtereken

Infostart

Jelentős változás előtt állnak a légi közlekedésben résztvevők, ugyanis az Európai Unió új környezetvédelmi szabályozása véget vethet a bőröndök műanyag fóliába csomagolásának. A repülővel utazók egyik legnépszerűbb poggyászvédelemi módszere az évtized végére teljesen eltűnhet a repülőterekről.

A gyakorlat, amely eddig a bőröndök karcolódása, a cipzárak sérülése és az illetéktelen felnyitás elleni védelem szinonimája volt, a fenntarthatóság áldozatává válik. Az EU szakértői szerint az egyszer használatos műanyag fóliák rendkívül nehezen hasznosíthatók újra, és tetemes mennyiségű felesleges hulladékot termelnek - írja a blikk.hu.

Az utazók számára a tiltás komoly dilemmát okozhat, hiszen

a fóliázás nemcsak fizikai védelmet nyújtott a csomagoknak, hanem egyfajta biztonsági garanciát is a dézsmálás ellen.

Az új irányelvek értelmében azonban 2030-tól jelentős korlátozásokra, majd teljes tiltásra kell készülni.

Az EU ugyanis 2040-re 15 százalékkal akarja csökkenteni a csomagolási hulladékot, ami éves szinten több millió tonna műanyag megtakarítását jelenti.

Hannoverben már teljes tilalom van érvényben a műanyag fóliázásra. Brüsszelben csak az általuk jóváhagyott, környezetbarátabb csomagolóanyagokat szabad használni; a saját fóliázást szigorúan korlátozzák.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren egyelőre még zavartalanul működik a szolgáltatás, de a hosszú távú trendek itt is a kivezetés irányába mutatnak.

A szakértők szerint az egyszer használatos műanyag helyett az újrahasznosítható textil bőröndvédő huzatok, a strapabíróbb, keményfedeles bőröndök, illetve a lakattal vagy számzárral ellátott biztonsági pántok kerülhetnek előtérbe.

