ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.07
usd:
325.06
bux:
125197.21
2026. január 22. csütörtök Artúr, Vince
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy golden retriever kutya sétál a hóban.
Nyitókép: Unsplash

Ezeket tanácsolja az állatorvos a kutyagazdáknak a fagyos napokra

Infostart

A hetek óta tartó kutyahidegben négylábú barátaink védelméről sem árt gondoskodni.

A vaol.hu Varjú Gábor állatorvost faggatta ki arról, milyen tanácsai vannak a kutyatartóknak most, hogy az elmúlt hetekben régen látott erővel csapott le ránk a tél.

A szakértő szerint még a legzordabb teleken is ritka, hogy kihűlt állatokat kelljen kezelni, és felső légúti, megfázásos panaszokkal is csak elvétve találkoznak az állatorvosok. Az a kutya, amelyik hozzá van szokva a kinti tartáshoz, megfelelő körülmények között biztonságosan tartható a szabadban.

Ám ha az állat reszket, fázik, mindenképpen gondoskodni kell számára zárt, szélvédett, akár fűthető helyiségről, különösen a kisebb testű és rövid szőrű fajtáknál.

„A hideg önmagában ritkán okoz problémát a kutyáknál. A gond inkább akkor jelentkezik, ha nem megfelelőek a tartási körülmények, vagy a gazda nem figyel a figyelmeztető jelekre” – mondta az állatorvos a megyei lapnak.

A kinti tartás alapfeltétele a megfelelően kialakított kutyaház. Ennek minden oldalról hőszigeteltnek kell lennie, nem lehet túl nagy, hogy az állat saját testmelegével fel tudja fűteni, ugyanakkor nem lóghat ki belőle. Magassága és szélessége igazodjon az eb marmagasságához, hossza pedig az orrtól a faroktőig mért távolsághoz.

A kutyaól bejáratát az uralkodó széliránnyal ellentétes irányba célszerű beállítani, elé pedig érdemes szőnyegajtót, netán hőálló fóliát tenni.

Az is fontos, hogy a kutyaház ne közvetlenül a talajon álljon, hanem megemelve, például raklapon vagy téglákon.

Négylábú barátaink táplálása is nagyon fontos a hideg napokon: Varjú Gábor felhívja a figyelmet arra, hogy hideg környezetben a kutya létfenntartó energiaigénye akár duplája is lehet a megszokottnak. Ezt nagyobb mennyiségű vagy magasabb energiatartalmú táppal, esetleg plusz szénhidrát beiktatásával lehet biztosítani.

A téli séták után a kutya mancsait is érdemes lemosni, mivel az útszóró só és más csúszásmentesítő anyagok kimarhatják az állat bőrét.

Távolítsuk el az ujjak közé ragadt jégdarabokat, használhatunk mancsvédő viaszt vagy vazelint is. Érzékeny mancsú kutyák számára, ha szükséges, kutyacipő is kapható. Kifejezetten a kistestű, toy fajtáknál nagyon hasznos lehet egy kabátka, amely véd a hó, az eső, a latyak és a hideg ellen.

Séta közben ne dobáljunk hógolyót a kutyának apportírozásra, mert ha megeszi, torok- vagy mandulagyulladása lehet. Ne vigyük kedvenceinket jeges felületre sem, mivel könnyen elcsúszhatnak és megsérülhetnek, ezen a közegen ők is bizonytalanul mozognak. Fontos még, hogy a nagy hidegben ne hagyjuk az állatokat egy helyben ülve vagy fekve, például kikötve, amíg ügyeinket intézzük, mert így is könnyen megfázhatnak.

Kezdőlap    Életmód    Ezeket tanácsolja az állatorvos a kutyagazdáknak a fagyos napokra

kutya

védelem

tanács

fagy

állatorvos

tél

állattartás

hideg

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Balázs: Magyarország jól helyezkedik az átalakuló világrendben

Orbán Balázs: Magyarország jól helyezkedik az átalakuló világrendben
Az elmúlt hetek világpolitikai történései is azt mutatják, hogy új világrend alakul – mondta az InfoRádióban Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint ebben az átmeneti időszakban Magyarország jó lapokat vett fel, együttműködik Oroszországgal, Kínával és az Egyesült Államokkal is. Ez a stratégia pedig olyan gazdasági lehetőségeket nyitott meg az ország előtt, amik korábban fel sem merülhettek, ennek köszönhető például a MOL tulajdonszerzése a szerbiai olajvállalatban – hangsúlyozta.
 

Orbán Viktor: a béke legnagyobb akadálya Európa

A Béketanács megalapítása után így nyilatkozott Orbán Viktor

Orbán Viktor keményen üzent Volodimir Zelenszkijnek

Dán kormányfő az EU-csúcson: Grönland ügyében nyitottak vagyunk az együttműködésre az Egyesült Államokkal

Dán kormányfő az EU-csúcson: Grönland ügyében nyitottak vagyunk az együttműködésre az Egyesült Államokkal

Dánia és Grönland nyitott az együttműködésre az Egyesült Államokkal az 1951-es védelmi megállapodásuk továbbfejlesztése érdekében – jelentette ki Mette Frederiksen dán miniszterelnök Brüsszelben az EU-csúcson csütörtökön késő este.
 

Magyarics Tamás: Donald Trump ismert forgatókönyhöz nyúlhat, Grönland lehet az „új Guantánamo”

Donald Trump: „mindent elértünk Grönlanddal kapcsolatban”

Orosz–amerikai–ukrán hármas megbeszélés a láthatáron – Donald Trump Davosból üzent Vlagyimir Putyinnak: véget kell vetni az ukrajnai háborúnak

Gálik Zoltán: olyan „gazdasági fegyver” is van Európa kezében, amit korábban még sosem vetettek be

Donald Trump a Béketanács megalakulásakor: örök békét hozunk el a Közel-Kelet számára

VIDEÓ
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
Felvételi 2026: hová érdemes az idén jelentkezni? Varga-Bajusz Veronika, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.23. péntek, 18:00
Kovács Erik
a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagyot fordult a világ, jót mentek a tőzsdék

Nagyot fordult a világ, jót mentek a tőzsdék

Tegnap Davosban Donald Trump elmondta, hogy nem fog erőszakot alkalmazni Grönland megszerzésére, este pedig már azt, hogy sikerült megállapodást kötnie és nem lesz újabb vámháború. A hírre világszerte ugrottak a tőzsdék, Ázsia után Európában is nagyobb emelkedés volt látható. A magyar tőzsde is kifejezetten jól teljesített, a Mol közel 6 százalékot emelkedett, ezzel pedig új történelmi csúcs közelébe száguldottak a cég részvényei. Az OTP-nél és a BUX indexnél is összejött ma a történelmi rekord. Közben az amerikai piacokon is folytatódott az emelkedés. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lomtalanítás Pécs 2026: itt az összes tavaszi és őszi lomtalanítási dátum utcák szerint

Lomtalanítás Pécs 2026: itt az összes tavaszi és őszi lomtalanítási dátum utcák szerint

A történelmi belvároson kívül a házhozmenő térítésmentes lomtalanítás kérhető.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'It's all about the land': Zelensky says Ukraine to talk to US and Russia

'It's all about the land': Zelensky says Ukraine to talk to US and Russia

The meeting came as US envoy Steve Witkoff headed to Moscow for a meeting with Russia's Vladimir Putin.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 22. 05:00
Nagyot változik az időjárás, de ónos eső azért jöhet
2026. január 21. 10:26
Még nincs itt az ideje eltenni a téli kabátokat, marad a csikorgó hideg
×
×
×
×