Ezeket tanácsolja az állatorvos a kutyagazdáknak a fagyos napokra

A vaol.hu Varjú Gábor állatorvost faggatta ki arról, milyen tanácsai vannak a kutyatartóknak most, hogy az elmúlt hetekben régen látott erővel csapott le ránk a tél.

A szakértő szerint még a legzordabb teleken is ritka, hogy kihűlt állatokat kelljen kezelni, és felső légúti, megfázásos panaszokkal is csak elvétve találkoznak az állatorvosok. Az a kutya, amelyik hozzá van szokva a kinti tartáshoz, megfelelő körülmények között biztonságosan tartható a szabadban.

Ám ha az állat reszket, fázik, mindenképpen gondoskodni kell számára zárt, szélvédett, akár fűthető helyiségről, különösen a kisebb testű és rövid szőrű fajtáknál.

„A hideg önmagában ritkán okoz problémát a kutyáknál. A gond inkább akkor jelentkezik, ha nem megfelelőek a tartási körülmények, vagy a gazda nem figyel a figyelmeztető jelekre” – mondta az állatorvos a megyei lapnak.

A kinti tartás alapfeltétele a megfelelően kialakított kutyaház. Ennek minden oldalról hőszigeteltnek kell lennie, nem lehet túl nagy, hogy az állat saját testmelegével fel tudja fűteni, ugyanakkor nem lóghat ki belőle. Magassága és szélessége igazodjon az eb marmagasságához, hossza pedig az orrtól a faroktőig mért távolsághoz.

A kutyaól bejáratát az uralkodó széliránnyal ellentétes irányba célszerű beállítani, elé pedig érdemes szőnyegajtót, netán hőálló fóliát tenni.

Az is fontos, hogy a kutyaház ne közvetlenül a talajon álljon, hanem megemelve, például raklapon vagy téglákon.

Négylábú barátaink táplálása is nagyon fontos a hideg napokon: Varjú Gábor felhívja a figyelmet arra, hogy hideg környezetben a kutya létfenntartó energiaigénye akár duplája is lehet a megszokottnak. Ezt nagyobb mennyiségű vagy magasabb energiatartalmú táppal, esetleg plusz szénhidrát beiktatásával lehet biztosítani.

A téli séták után a kutya mancsait is érdemes lemosni, mivel az útszóró só és más csúszásmentesítő anyagok kimarhatják az állat bőrét.

Távolítsuk el az ujjak közé ragadt jégdarabokat, használhatunk mancsvédő viaszt vagy vazelint is. Érzékeny mancsú kutyák számára, ha szükséges, kutyacipő is kapható. Kifejezetten a kistestű, toy fajtáknál nagyon hasznos lehet egy kabátka, amely véd a hó, az eső, a latyak és a hideg ellen.

Séta közben ne dobáljunk hógolyót a kutyának apportírozásra, mert ha megeszi, torok- vagy mandulagyulladása lehet. Ne vigyük kedvenceinket jeges felületre sem, mivel könnyen elcsúszhatnak és megsérülhetnek, ezen a közegen ők is bizonytalanul mozognak. Fontos még, hogy a nagy hidegben ne hagyjuk az állatokat egy helyben ülve vagy fekve, például kikötve, amíg ügyeinket intézzük, mert így is könnyen megfázhatnak.