Napsütés, de mínusz 15 fok – és csak ezután keményíthet be igazán a tél

Pénteken az ország döntő részén borult, párás, egyes részeken tartósan ködös időre van kilátás, de a délnyugati tájakon, valamint az északkeleti csücsökben kevesebb felhő valószínű – derült ki a HungaroMet előrejelzéséből. Ónos szitálás, szitálás bármikor előfordulhat. Elsősorban a keleti országrészben, de emellett másutt is helyenként előfordulhat kisebb ónos eső, eső, az Északi-középhegységben akár havas eső is lehet. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában mínusz 3 és plusz 3 fok között változik, de délnyugaton néhol ennél jóval enyhébb lehet az idő.

Szombaton kelet felől felszakadozik, csökken a felhőzet, ugyanakkor maradhatnak tartósan borult, párás tájak is. Még gyenge ónos eső, hószállingózás előfordulhat. A délkeleti szél a Dunántúlon helyenként megélénkül. Hajnalban a hőmérséklet általában mínusz 4 és plusz 1 fok között alakul, de a derült északkeleti tájakon mínusz 10 fokig is lehűlhet a levegő. Kora délután mínusz 2 és plusz 5 fok közötti hőmérséklet várható.

Vasárnap többnyire napos idő ígérkezik, de az Alföld közepén, illetve a főváros tágabb környezetében borult, párás körzetek is maradhatnak, a borult tájakon pedig előfordulhat ónos szitálás. A Dunántúlon helyenként megélénkül a délkeleti szél, másutt gyenge vagy mérsékelt északkeleti, keleti szél várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 10 és mínusz 2 fok között alakul, de a derült tájakon mínusz 15 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet. A csúcsérték mínusz 5 és plusz 2 fok között valószínű.