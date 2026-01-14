Klímakutató: nincs vége az extrém hidegnek, az enyhülés után visszatér a havazás

A klímaváltozás miatt egyre kevesebb a havas nap, illetve a hideg időszak a Kárpát-medencében, de továbbra is előfordulnak olyan telek – hetek, akár hónapok – amikor az átlagnál alacsonyabb a hőmérséklet. Most is ezt tapasztaljuk.

„Bár elszoktunk ettől, egyre ritkábban tapasztaljuk, de a télhez hozzátartozik a fagyos, illetve havas idő” – mondta az InfoRádióban az MCC Klímapolitikai Intézetének vezető kutatója.

Kovács Erik felhívta a figyelmet arra, hogy meteorológiai szempontból most minden tökéletesen passzolt ahhoz, hogy igazi tél legyen.

„Az Atlanti-óceán fölött egy erőteljes blokkoló anticiklon alakult ki, így az óceán felől érkező enyhe levegő nem tudta elérni a kontinens nagy részét, és nagy mennyiségű hideg levegő halmozódott fel Szibéria felett. A sarki, hideg levegő lejutott az alacsonyabb szélességi körökre, így térségünkbe is. A mediterrán térségben, a Földközi-tenger fölött találkozott az enyhe levegővel, a futóáramlat ciklonokat hozott létre, amelyeknek még a pályája is tökéletesen ideális volt ahhoz, hogy nagy havazást eredményezzen, különösen a Dunántúlon, illetve az ország középső része felett. A futóáramlás jelentős gyengülése miatt a sarki, hideg levegő tartósan itt maradt Közép-Európa felett” – ismertette a jelenséget a kutató.

Kiemelte, hogy a hó, illetve a hideg levegő okozza az extrém hideget, így a klímaváltozáshoz szokott környezetünkben szokatlan a fagyos időjárás. Elárulta azt is, hogy

minden modellszimuláció szerint egyre kevésbé lesz gyakori a jövőben az extrém hideg, de továbbra is előfordulhatnak hideg periódusok.

Az energiastratégiában, illetve a mezőgazdasági, vízgazdálkodási stratégiában továbbra is számolni kell hideg, csapadékosabb téli időszakokkal.

„A mezőgazdaság szempontjából ez jó hír, mivel a lassan olvadó hó nagy része be fog szivárogni a talajba, ami a vízhiányt mérsékelni tudja, ez mérsékelheti a nyári aszályok pusztítását, illetve a különböző károkozók gyérülését is segíti. Bár több energiát kell fogyasztanunk, de a hó az agrárium szempontjából nagyon hasznos” – latolgatta a szakértő.

Az enyhülés után visszatér a fagyos január

Meglátása szerint a legtöbb, mesterséges intelligenciát használó meteorológiai modell azt mutatja, az átmeneti enyhülés után – ami elsősorban az ország nyugati részét érinti – visszatér a zimankós időszak. A ködös napokat erőteljes, szibériai hideg levegő követi még januárban, éjszakai és nappali fagyokkal.

A következő években a telek továbbra is erőteljesen melegedni fognak az óceán hűtő–fűtő hatása miatt. Kovács Erik szerint egyre valószínűbb, hogy tovább fog melegedni a tél, és egyre kevesebb hó lesz Európa nagy részén.

„Korábban extrém hideg 5 éven belül 3-4-szer is előfordult, most körülbelül 10 évente egyszer várható erőteljesebb hidegbetörés, sok hóval” – magyarázta Kovács Erik, hozzátéve, „a klímaváltozás nem azt jelenti, hogy megszűnik a tél vagy a havazás, csak egyre ritkábban találkozunk majd a jelenséggel. Elszoktunk tőle, de szerinte a mostani időjárás lenne a normális télen.