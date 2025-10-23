Jön Benjamin, felforgatja Magyarországot is – videó

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, október 23-án a szokásosnál enyhébb idő lesz, de aztán érkezik egy hidegfront, amely esőt, szelet hoz.

A HungaroMet a Benjamin nevű ciklonról azt írta, hogy Franciaországban a legerősebb széllökések meghaladták a 120 km/h-át, vagyis orkán erejű szélről van szó a térségben. A front sokfelé csapadékot is okoz, a ma reggeli mérések alapján a lehullott csapadék mennyisége területi átlagban meghaladta a 20 millimétert.

Itthon is számíthatunk csapadékra és feltámadó szélre is.

Videón a francia szélvihar:

Az InfoRádió Aréna című műsorának korábban Tóth Tamás, a HungaroMet és az MTVA meteorológusa volt a vendége, a beszélgetést alább megnézhetik: