Jön Benjamin, felforgatja Magyarországot is – videó

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, október 23-án a szokásosnál enyhébb idő lesz, de aztán érkezik egy hidegfront, amely esőt, szelet hoz.
A HungaroMet a Benjamin nevű ciklonról azt írta, hogy Franciaországban a legerősebb széllökések meghaladták a 120 km/h-át, vagyis orkán erejű szélről van szó a térségben. A front sokfelé csapadékot is okoz, a ma reggeli mérések alapján a lehullott csapadék mennyisége területi átlagban meghaladta a 20 millimétert.
Itthon is számíthatunk csapadékra és feltámadó szélre is.
Videón a francia szélvihar:
#stormBenjamin #Benjamin #storm #CodeOranje— Robin Hood ? (@goodrobinhood) October 23, 2025
I've wheelie bin missing you.....
Also the new series of #DrWho is wild.... pic.twitter.com/olIPmavoDn
Az InfoRádió Aréna című műsorának korábban Tóth Tamás, a HungaroMet és az MTVA meteorológusa volt a vendége, a beszélgetést alább megnézhetik: