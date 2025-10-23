Szinte nyár lesz október 23-án, majd felborul minden

Csütörtökön napközben a legmelegebb órákban 20 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet - a HungaroMet előrejelzése szerint. Az ország nagy részén több órás napsütésre lehet számítani, de az Északi-középhegység északi előterében akár egész nap felhős lehet az ég, és itt csak 12-20 fok lesz napközben.

Csütörtök hajnaltól egyre nagyobb területen megélénkül a délies szél és napközben sokfelé kell számítani élénk széllökésekre, a Dunántúlon erős, északnyugaton viharos széllökések is előfordulhatnak.

Este megérkezik a markáns hidegfront és egyre nagyobb területen északnyugatira, nyugatira fordul a szél,

amely továbbra is erős marad, sőt helyenként viharos széllökések is lehetnek, ugyanis a front előterében, valamint a front mentén, a Dunántúl nyugati, északnyugati tájain akár zivatarok is kialakulhatnak.

Estig helyenként lehet eső, zápor, majd nyugat felől frontális csapadékrendszer érkezik - északnyugaton, intenzív csapadék, zivatarok is kialakulhatnak.

A frontzóna fokozatosan halad kelet felé és péntekre már nagyrészt a keleti országrészt fogja érinteni és az északkeleti tájakon, valamint a délnyugati országrészben továbbra is előfordulhatnak záporok, sőt egy-egy zivatar sem kizárt.