ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.65
usd:
336.16
bux:
104182.83
2025. október 23. csütörtök Gyöngyi
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az Országház nyílt napjának látogatói sorban állnak a Kossuth téren az 1956-os forradalom és szabadságharc 68. évfordulóján, 2024. október 23-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Szinte nyár lesz október 23-án, majd felborul minden

Infostart

Országszerte késő nyáriasan meleg, de szeles idő várható az október 23-ai nemzeti ünnepen, de már estére megérkezik a hidegfront, csapadékkal.

Csütörtökön napközben a legmelegebb órákban 20 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet - a HungaroMet előrejelzése szerint. Az ország nagy részén több órás napsütésre lehet számítani, de az Északi-középhegység északi előterében akár egész nap felhős lehet az ég, és itt csak 12-20 fok lesz napközben.

Csütörtök hajnaltól egyre nagyobb területen megélénkül a délies szél és napközben sokfelé kell számítani élénk széllökésekre, a Dunántúlon erős, északnyugaton viharos széllökések is előfordulhatnak.

Este megérkezik a markáns hidegfront és egyre nagyobb területen északnyugatira, nyugatira fordul a szél,

amely továbbra is erős marad, sőt helyenként viharos széllökések is lehetnek, ugyanis a front előterében, valamint a front mentén, a Dunántúl nyugati, északnyugati tájain akár zivatarok is kialakulhatnak.

Estig helyenként lehet eső, zápor, majd nyugat felől frontális csapadékrendszer érkezik - északnyugaton, intenzív csapadék, zivatarok is kialakulhatnak.

A frontzóna fokozatosan halad kelet felé és péntekre már nagyrészt a keleti országrészt fogja érinteni és az északkeleti tájakon, valamint a délnyugati országrészben továbbra is előfordulhatnak záporok, sőt egy-egy zivatar sem kizárt.

Kezdőlap    Életmód    Szinte nyár lesz október 23-án, majd felborul minden

időjárás

hungaromet

október 23

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
BL: Szoboszlai Dominik góllal, gólpasszal járult hozzá a Liverpool 5–1-es sikeréhez

BL: Szoboszlai Dominik góllal, gólpasszal járult hozzá a Liverpool 5–1-es sikeréhez

Az előző négy tétmérkőzését elveszítő Liverpool FC Frankfurtban 5–1-re nyert az Eintracht ellen a Bajnokok Ligája harmadik fordulójában. Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, egy gól, egy gólpassz a mérlege. Kerkez Milos ezúttal nem kapott szerepet. A Galatasaray 3–1-re verte a Bodö/Glimtet, Sallai Roland is végig pályán volt.
Putyin megüzente, mi lesz a budapesti békecsúcson

Putyin megüzente, mi lesz a budapesti békecsúcson

A budapesti találkozóról "egyelőre nincsnek hírek" - ennyit közölt legutóbb a Kreml szóvivője. Azt megerősítette, hogy az előkészítés folyik, de a csúcsot alaposan elő kell készíteni.
 

Orbán Viktor: a háborús pszichózis foglyul ejtette a lengyel kormány elméjét

Az atomháborút gyakorolja Vlagyimir Putyin, készül a NATO is

Bendarzsevszkij Anton: a budapesti csúcs körüli ellentmondásos amerikai kommunikáció célja az oroszok megtörése is lehet

Zelenszkij „jó kompromisszumnak” tartja Trump javaslatát, de kétli, hogy Putyin is

Orbán Viktor a budapesti békecsúcsról: ha eljön az ideje, megrendezzük

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ursula von der Leyen hatalmas muníciót kapott az egész EU-t felforgató tervéhez

Ursula von der Leyen hatalmas muníciót kapott az egész EU-t felforgató tervéhez

Egy német egyetemi kutatás alapjaiban kérdőjelezi meg az Európai Unió egyik legdrágább politikáját, a kohéziós támogatások rendszerét, amely a szegényebb régiók felzárkóztatását hivatott szolgálni, ám alig mérhető gazdasági növekedést hoz. Az eredmények épp akkor láttak napvilágot, amikor Ursula von der Leyen bizottsági elnök történelmi léptékű költségvetési reformra készül, amihez muníciót jelenthet az elemzés. A tanulmány és a bizottsági tervek egyaránt azt sugallják, hogy az EU-nak újra kell gondolnia, mit jelent a „felzárkóztatás” a 21. század geopolitikai és iparpolitikai környezetében. A tét nem pusztán a források hatékonysága, hanem az, hogy a szolidaritás marad-e az európai integráció egyik alapköve, vagy a hatékonysági logika felülírja a történelmi küldetést.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült a súlyos igazság a divatos keto-, paleo-, atkins-, és böjti kúrákról: ezért baromi veszélyesek

Kiderült a súlyos igazság a divatos keto-, paleo-, atkins-, és böjti kúrákról: ezért baromi veszélyesek

Megzavarják a hormonrendszert, a mikrobiomra, bélflórára negatívan hatnak, befolyásolják az étvágyat, túlevést.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Putin talks 'don't go anywhere' as he imposes new sanctions

Trump says Putin talks 'don't go anywhere' as he imposes new sanctions

The US has announced new sanctions on Rosneft and Lukoil, Russia's two largest oil companies over continued fighting in Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 23. 06:20
Szakértő: az őszi szüneti utazás autós vészhelyzeteire is érdemes felkészülni
2025. október 22. 12:02
Citrom riasztás a nemzeti ünnepre – térkép
×
×
×
×