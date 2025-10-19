ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.34
usd:
334.18
bux:
102968.67
2025. október 19. vasárnap Nándor
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Three people with umbrellas hurry across a crosswalk on a rainy day, creating a sense of urgency and motion amidst urban surroundings.
Nyitókép: NoSystem images, Getty Images

Jön az eső! Mutatjuk, hol és mennyi

Infostart

Az átvonult hidegfront után anticiklon húzódik fölénk, a szél a legtöbb helyen leáll, ami elősegíti az erősebb éjszakai lehűlést. A jövő héten már nem brit anticiklon, hanem brit ciklon lesz időjárásunkra hatással.

Vasárnap hajnalban és délelőtt is döntően derült idő várható, csak kevés helyen fordulhatnak elő felhősebb körzetek.

Délután az északkeleti harmadban gomolyfelhők képződnek, nyugat felől pedig fátyolfelhőzet érkezik.

Csapadék nem várható.

Vasárnap az Alpokalján és helyenként keleten lehet olykor élénk a déliesre forduló szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt fagypont körül alakul, többfelé várható gyenge fagy. A vízpartok mentén és Szabolcsban - a lengedező szél miatt - akár +3, +4 fokot is mérhetünk.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 15 fok között várható.

A következő héten kapunk esőt is, részletek a videóban:

Kezdőlap    Életmód    Jön az eső! Mutatjuk, hol és mennyi

időjárás

előrejelzés

csapadék

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Oeconomus: özönlenek a külföldiek, de itthon is megugrott az utazási kedv

Oeconomus: özönlenek a külföldiek, de itthon is megugrott az utazási kedv

Idén nyáron is csúcsot döntött a turizmus Magyarországon, hiszen minden eddiginél korábban lépte át a látogatók száma a 15 millió főt – derül ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzéséből. Németh Viktória, az intézet senior kutatója az InfoRádióban kiemelte: főként a külföldi turisták száma bővült, 2024 azonos időszakához képest 11 százalékkal.
VIDEÓ
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.20. hétfő, 18:00
Szepesi Balázs
az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Több uniós ország nem védi magát a veszélyes befektetésektől, Magyarország pont most lépett

Több uniós ország nem védi magát a veszélyes befektetésektől, Magyarország pont most lépett

Már 24 uniós ország működtet nemzetbiztonsági célú külföldi befektetés-ellenőrző rendszert az Európai Bizottság friss jelentése szerint, amelyek a kritikus ágazatok – például az energia, a védelem vagy a technológia – védelmét szolgálják. A 2024-ben bejelentett 477 ügyből mindössze néhány tucat jutott el a mélyreható vizsgálatig, és csupán az esetek egy százalékát tiltották meg, ami azt mutatja, hogy az EU továbbra is nyitott a tőkére, de tudatosabban szelektál. Magyarország az aktívabb tagállamok között van: 2024-ben két irányelvet – a kiberbiztonsági és a kritikus infrastruktúrák védelméről szólót – is beépített az FDI-törvénybe, ezzel szorosabbra fűzve a kapcsolatot az uniós biztonsági szabályokkal. A magyar rendszer a jövőben is bejelentésen alapul majd, vagyis nem tilt automatikusan, hanem célzottan vizsgálja, hogy egy-egy befektetés veszélyt jelent a nemzetbiztonságra vagy a stratégiai ágazatokra, vagy sem.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre több magyar nő utazik így: ők nem kérnek a szokásos all inclusive tengerparti henyélésből

Egyre több magyar nő utazik így: ők nem kérnek a szokásos all inclusive tengerparti henyélésből

A jövő utazója nemcsak fogyaszt, hanem értéket teremt: ezt az üzenetet mindenkinek meg kell hallania.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'No Kings' protests draw huge crowds as anti-Trump rallies sweep across US

'No Kings' protests draw huge crowds as anti-Trump rallies sweep across US

The demonstrations against the US president - which Republicans had called "hate America rallies" - were boisterous but peaceful.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 18. 05:54
Kellemetlenkedik kicsit az időjárás, de már közel a fordulat
2025. október 17. 06:46
Komoly változáson megy keresztül a YouTube, szinte rá sem ismerni
×
×
×
×