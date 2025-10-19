Jön az eső! Mutatjuk, hol és mennyi

Vasárnap hajnalban és délelőtt is döntően derült idő várható, csak kevés helyen fordulhatnak elő felhősebb körzetek.

Délután az északkeleti harmadban gomolyfelhők képződnek, nyugat felől pedig fátyolfelhőzet érkezik.

Csapadék nem várható.

Vasárnap az Alpokalján és helyenként keleten lehet olykor élénk a déliesre forduló szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt fagypont körül alakul, többfelé várható gyenge fagy. A vízpartok mentén és Szabolcsban - a lengedező szél miatt - akár +3, +4 fokot is mérhetünk.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 15 fok között várható.

A következő héten kapunk esőt is, részletek a videóban: