2025. szeptember 7. vasárnap Regina
Federal Way, WA, USA - Dec 11 2011
Nyitókép: 4kodiak/Getty Images

A YouTube hirtelen elkezdett betartatni egy szabályt: sok magyarnak fog ez fájni

Infostart

A platform elkezdte kiküldeni felhasználóinak a figyelmeztetést, miszerint aki jelszómegosztással használja a szolgáltatást, két hét múlva elbúcsúzhat az előfizetésétől.

A Netflix, a Disney+ és az HBO után a YouTube is úgy döntött, leszámol a jelszómegosztással – írja a gsmarena.com cikke nyomán a hvg.hu.

A vállalat már elkezdte e-mailben kiértesíteni az ügyfeleket arról, hogy

aki tagja a Családi YouTube Premium-csomagnak, de nem ugyanott használja a szolgáltatást, mint annak előfizetője, annak a tagságát 14 nap múlva felfüggeszti.

Azaz ha valaki egy másik felhasználó előfizetését használva nézi a YouTube-ot, mert az megosztotta vele a jelszavát, akkor a határidő leteltével ismét csak reklámokkal teletűzdelve fogja tudni nézni a videókat, és más, az előfizetéshez tartozó előnyöket sem fog tudni tovább élvezni.

A techportál szerint ez valójában nem szigorítás, ugyanis a Családi Premium-csomag felhasználási feltételeiben eleve benne van, hogy az előfizetés minden tagjának ugyanabban a háztartásban kell élnie, mint a csoport kezelőjének.

Azaz voltaképpen arról van szó, hogy a platform hirtelen elkezdte komolyan venni és betartatni ezt a szabályt, amitől bevételnövekedést vár.

Azoknak ugyanis, akiknek az előfizetését felfüggeszti a cég, a jövőben sajátot kell indítaniuk, ha nem akarják, hogy a Premium tagsággal járó előnyök elvesszenek.

A YouTube-nak jelenleg nincs olyan megoldása, mint például a Netflixnek, nevezetesen az, hogy a jelszómegosztást használók, ha kifizetnek egy bizonyos összeget, ismét tagok lehetnek. Arról sem tudni, hogy a jövőre nézve felmerült-e ez, mint opció. Jelenleg tehát csak az önálló előfizetés vagy az ingyenesre való visszatérés marad lehetőségként.

