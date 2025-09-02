Kedden ismét viharos esők jönnek, mutatjuk a helyszíneket

Kedden mindenütt napos idővel indul a nap, majd a déli óráktól nyugat felől elkezd megnövekedni a felhőzet.

Délutántól a nyugati határszélen, estétől a Dunántúlon már máshol is előfordulhat zápor, zivatar.

A délies, estétől az egyre nagyobb területen északira forduló szelet kísérhetik élénk lökések. Zivatarok környezetében megerősödhet, esetleg viharossá fokozódhat a szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 18 fok között várható, a szélvédett északi völgyekben számíthatunk az alacsonyabb értékekre.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden nagyrészt 28 és 33 fok között alakul, a nyugati határszél közelében lehet ennél kissé hűvösebb az idő.