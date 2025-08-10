ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Hamarosan mindenkinek bemutatkozik Dr. ChatGPT

Infostart

Hamarosan vége a várakozásnak, és az OpenAI minden felhasználó számára elérhetővé teszi a GPT-5-öt, ami az ígéret szerint olyan okos lesz, mintha PhD fokozattal rendelkezne.

Helyesnek bizonyultak azok a kiszivárgott információk, amelyek szerint az OpenAI már augusztusban bemutatja legújabb mesterségesintelligencia-modelljét, a GPT-5-öt. Bár a fejlesztés hónapokat csúszott, Sam Altman, a cég vezérigazgatója végül csütörtökön lerántotta a leplet a fejlesztésről, és egyúttal azt is bejelentette, hogy minden ChatGPT-felhasználója számára elérhetővé teszik majd – írja a The Verge híradása nyomán a hvg.hu.

A vállalatvezér szerint olyan mértékű a fejlődés, hogy aki elkezdi használni az új verziót, többé hallani sem akar majd a régiekről.

A szakember arról beszélt, hogy míg a GPT-3 olyan volt, mintha egy középiskolással beszélt volna az ember (a feltett kérdésre vagy helyes választ kapott, vagy nem), a GPT-4 már egy egyetemistával való beszélgetéshez hasonlított. Sam Altman kijelentette:

„A GPT-5 az első olyan modell, ami úgy válaszol a kérdésre, mintha egy tudományos fokozattal, PhD-vel rendelkező szakember lenne.”

A lap hozzáteszi, hogy az OpenAI-nak már szüksége volt egy hasonló mértékű fejlesztésre, ugyanis egy ideje elvesztette piacvezetői státuszát, hiába van havi 700 millió felhasználója. Sam Altman a GPT-5-öt egyenesen a világ legjobb nagy nyelvi modelljének nevezte mind kódolásban, írásban, egészségügyi kérdésekben „és sok minden másban”.

A legfontosabb újítás a ChatGPT-ben azt lesz, hogy nem kell a modellek között váltogatni, a GPT-5 ugyanis képes az egyszerű válaszok mellett érvelő modellként is viselkedni.

Bár a felhasználók számára ingyenesen elérhető lesz a GPT-5, egy, a színfalak mögötti korlátozás miatt a rendszer áttérhet a GPT-5 mini verziójára. A modellből egyébént három verzió készült: a GPT-5, a GPT-5 mini és a GPT-5 nano, amelyekhez a fejlesztők különböző árakon férhetnek hozzá.

A bemutató alapján az új modell megéri majd a pénzét, legalább is fejlesztői szempontból, ugyanis a teszten arra kérték a ChatGPT-t, hogy készítsen egy interaktív játékot is tartalmazó, a francia nyelv tanulását segítő weboldalt. A rendszer néhány másodperc alatt több száz sornyi kódot írt le, majd megmutatta, hogy hogyan fog kinézni a weboldal, ami a tesztek alapján megfelelően működött.

Alex Beutel, a modell biztonsági kutatási vezetője állítja, több mint 5000 órán át tanulmányozta, milyen biztonsági kockázatai lehetnek a GPT-5-nek. A fő hangsúly azon volt, hogy a rendszer ne hazudjon a felhasználóknak.

A tapasztalatok szerint a GPT-5 jóval kevesebbet hallucinál, mint az OpenAI o3 érvelési modellje, ugyanakkor a magabiztos hazugság továbbra is problémát jelent.

A probléma leginkább akkor kezdődik, amikor több lépésből álló feladatokat kell végrehajtania a rendszernek, bár az OpenAI szerint ezt a problémát megbízhatóbban kezeli a rendszer, mint korábban.

Másfelől viszont, mint írják, a GPT-5 már könnyebben beismeri, ha tévedett, illetve ha nem tud elvégezni egy feladatot, nem tud megválaszolni egy kérdést. Sam Altman szerint mindez segíthet, hogy az emberek jobban megbízzanak benne.

Az új modell már elérhető a ChatGPT ingyenes és fizetős felhasználóinak egyaránt.

