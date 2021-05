Itt a 30 fok, de nem örülhetünk sokáig

Kedden túlnyomóan derült, száraz időre számíthatunk. Napközben csak kevés, estefelé a Nyugat-Dunántúlon már több fátyolfelhő lehet az égen, ami a nyugati határszélen meg is vastagszik. A többnyire mérsékelt vagy élénk déli, délkeleti szél az Észak-Dunántúlon időnként megerősödik, Sopron környékén napközben a maximális széllökések elérhetik a 65 km/h-t.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 31 fok között valószínű.

Erős lesz az UV-sugárzás is.

Szerdától változás áll be az időjárásban. Aaz északkeleti megyékben még több órára kisüthet a nap, de a délutáni, esti órákban ott is erősen megnövekedhet a felhőzet. Délutántól elsősorban a délnyugati tájakon lehet már szakadozott felhőzet több-kevesebb napsütéssel. Délig főként az ország délnyugati felén valószínű többfelé eső, zápor, zivatar, a nap második felében az összefüggőbb csapadékzóna tovább vonul északkeleti irányba, de helyenként még nyugaton is hullhat csapadék. A délkeleti, déli, majd a Dunántúlon az északnyugatira forduló szél megélénkül, helyenként megerősödik. Zivatarban viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 5, 14 fokra számíthatunk, északkeleten lesz a hűvösebb. Napközben az ország nyugati, délnyugati felén 17, 22, északkeleti felén 23, 28 fok közé melegszik fel a levegő.

Csütörtökön és pénteken érezhető lesz a lehűlés, csapadékkal.

