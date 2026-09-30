Pénz kellett, kést szegeztek egy nő nyakának

Egy 78 éves asszony tett bejelentést a rendőrségre szeptember 26-án este, miután egy ismeretlen fiatalember késsel fenyegette meg Kiskunhalason – írja beszámolójában a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Az idős nő éppen egy ismerősével beszélgetett az utcán, amikor egy fiatal fiú többször elhaladt mellettük, majd odalépett hozzá.

A fiú megragadta a nő ruháját, kést tartott a nyakához, és pénzt követelt tőle, miközben azzal fenyegette, hogy megöli. Az asszony azonban nem ijedt meg: elővette a zsebéből a gázszprét, és közölte a támadóval, hogy értesíti a rendőrséget.

A fiú ezután elmenekült, értéket nem tudott magával vinni, a nő pedig szerencsére nem sérült meg.

A kiskunhalasi rendőrök azonnal megkezdték az adatgyűjtést. A beszerzett térfigyelő kamerafelvételek segítségével rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt.

A 17 éves fiú egy rokonánál próbált elrejtőzni, azonban a rendőrök megtalálták és elfogták, majd rablás bűntettének kísérlete miatt őrizetbe vették.

A rendőrök a kutatás során azt a kést is megtalálták, amellyel a fiú a sértettet megfenyegette.