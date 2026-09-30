Sok jármű ütközött össze az M0-s autóúton, a déli szektorban, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, Szigetszentmiklós térségében. A 19-es kilométernél megállították a forgalmat – írta honlapján az Útinform.

Frissítés: Frontális ütközés, egy teherjármű három autót vitt el – friss hírek az M0-son történt balesetről

A torlódás fél hétkor már 5-6 kilométeres. Az ellenkező irányban a nézelődés miatt 3 kilométeres a torlódás. Aki teheti kerülje el ezt a térséget.

A katasztrófavédelem közlése szerint három kamion és két személyautó ütközött össze. A baleset következtében az egyik autóba egy utas beszorult. A szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltók drótkötél segítségével levontatták a járművet a szalagkorlátról, majd feszítővágó használatával kiemelték az utast.

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