Gyorsított eljárásban állítják bíróság elé a vonatos szatírt

A Monori Járási Ügyészség minősített szeméremsértés bűntette miatt gyorsított eljárásban állítja bíróság elé azt a férfit, aki a vonaton utazó kiskorú lánynak mutogatta a nemi szervét – írja közleményében a Pest Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint az ittas férfi 2026. július 3-án, 21 órakor a gyömrői vasútállomáson várakozott a vonatra. A férfival egy kocsiba szállt fel egy kiskorú lány. A vádlott próbált beszédbe elegyedni a mellette lévő párhuzamos üléssoron helyet foglaló sértettel, aki szűkszavúan válaszolt. Kis idő elteltével a férfi először ruhán keresztül, majd a nadrágjába nyúlva a nemi szervét fogdosta, miközben a kislányt nézte. Később a férfi a nemi szervét elővette és önkielégítést végzett. A lány, miután észlelte a férfi cselekményét, leszállt a vonatról.

A Monori Járási Ügyészség gyorsított eljárásban bíróság elé állítja a büntetett előéletű férfit minősített szeméremsértés bűntette miatt. A vádlott bűnösségéről a Monori Járásbíróság fog dönteni.