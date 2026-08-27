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Nyitókép: Pexels.com

Gyorsított eljárásban állítják bíróság elé a vonatos szatírt

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A férfi egy kiskorú lányt zaklatott a vonaton: először csak ruhán keresztül fogdosta magát, majd elővette a nemi szervét, és az áldozat szeme láttára önkielégítést végzett.

A Monori Járási Ügyészség minősített szeméremsértés bűntette miatt gyorsított eljárásban állítja bíróság elé azt a férfit, aki a vonaton utazó kiskorú lánynak mutogatta a nemi szervét – írja közleményében a Pest Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint az ittas férfi 2026. július 3-án, 21 órakor a gyömrői vasútállomáson várakozott a vonatra. A férfival egy kocsiba szállt fel egy kiskorú lány. A vádlott próbált beszédbe elegyedni a mellette lévő párhuzamos üléssoron helyet foglaló sértettel, aki szűkszavúan válaszolt. Kis idő elteltével a férfi először ruhán keresztül, majd a nadrágjába nyúlva a nemi szervét fogdosta, miközben a kislányt nézte. Később a férfi a nemi szervét elővette és önkielégítést végzett. A lány, miután észlelte a férfi cselekményét, leszállt a vonatról.

A Monori Járási Ügyészség gyorsított eljárásban bíróság elé állítja a büntetett előéletű férfit minősített szeméremsértés bűntette miatt. A vádlott bűnösségéről a Monori Járásbíróság fog dönteni.

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Kezdőlap    Bűnügyek    Gyorsított eljárásban állítják bíróság elé a vonatos szatírt

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