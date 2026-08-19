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Nyitókép: Pixabay

Az oldalfalba építve utazott a csempészcigaretta

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A bolgár kisbuszt egy autópálya-pihenőnél vonták ellenőrzés alá a pénzügyőrök. Minden utas azt vallotta, hogy nincs elvámolnivalója.

A pénzügyőrök egy Bulgáriából Hollandiába tartó kisbusz átvizsgálásakor 370 doboz bolgár zárjegyes cigarettát találtak a jármű oldalfalába rejtve – írja közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának munkatársai az M5-ös autópálya lajosmizsei pihenőhelyén ellenőriztek egy Bulgáriából Hollandiába tartó kisbuszt. A járműben a 44 éves sofőr mellett hat utas utazott.

Valamennyien azt nyilatkozták, hogy nem szállítanak jövedéki terméket.

A Bulgáriából Hollandiába tartó kisbusz burkolata mögé rejtett cigaretta. Fotó: NAV
A Bulgáriából Hollandiába tartó kisbusz burkolata mögé rejtett cigaretta. Fotó: NAV

A pénzügyőrök azonban a jármű átvizsgálásakor gyanúsnak találták a raktér jobb és bal oldalfalának burkolatát, ezért megbontották azt. A burkolat mögül összesen 370 doboz, különféle márkájú (Marlboro, Camel, Omé és Davidoff) bolgár zárjegyes cigaretta került elő.

A lefoglalt dohánytermék értéke több mint egymillió forint. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekménye miatt indult eljárás. Az elkövető a büntetőeljárás mellett csaknem 1,5 millió forint bírságra is számíthat.

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