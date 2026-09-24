Kemény büntetést kapott a budapesti strandon vízbe fulladt kisfiú anyja

Felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte csütörtökön a Fővárosi Törvényszék azt az édesanyát, akinek felügyelet nélkül hagyott, úszni nem tudó ötéves kisfia 2024 júniusában a budapesti Újhegyi strandon fulladt vízbe.

A nő az ügy előkészítő ülésén elismerte bűnösségét, így esetében határozatot hirdetett a bíróság, amely az iráni származású vádlottat gondatlanságból elkövetett emberölés vétsége miatt másfél év – végrehajtásában két évre felfüggesztett – fogházbüntetésre ítélt.

A baleset miatt halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével vádolt két úszómester – egy testvérpár – ugyanakkor ártatlannak vallotta magát, így esetükben a bíróság tárgyalást rendelt el.