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Nyitókép: Pexels.com

Kemény büntetést kapott a budapesti strandon vízbe fulladt kisfiú anyja

Infostart / MTI

A nő elismerte bűnösségét, így esetében nem volt szükség tárgyalásra, a két úszómester azonban nem tartja magát felelősnek, így az ő ügyük tovább folytatódik.

Felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte csütörtökön a Fővárosi Törvényszék azt az édesanyát, akinek felügyelet nélkül hagyott, úszni nem tudó ötéves kisfia 2024 júniusában a budapesti Újhegyi strandon fulladt vízbe.

A nő az ügy előkészítő ülésén elismerte bűnösségét, így esetében határozatot hirdetett a bíróság, amely az iráni származású vádlottat gondatlanságból elkövetett emberölés vétsége miatt másfél év – végrehajtásában két évre felfüggesztett – fogházbüntetésre ítélt.

A baleset miatt halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével vádolt két úszómester – egy testvérpár – ugyanakkor ártatlannak vallotta magát, így esetükben a bíróság tárgyalást rendelt el.

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Kezdőlap    Bűnügyek    Kemény büntetést kapott a budapesti strandon vízbe fulladt kisfiú anyja

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