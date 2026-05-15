ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
360.3
usd:
310
bux:
131320.18
2026. május 15. péntek Szonja, Zsófia
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Férfi árnyéka egy börtönben.
Nyitókép: Irkham Khalid , Getty Images

Saját kiskorú lányát erőszakolta meg

Infostart / MTI

A Debreceni Törvényszék 16 év fegyházbüntetésre ítélte azt a férfit, aki bántalmazta, bezárta és megerőszakolta a saját kiskorú lányát egy hajdú-bihari településen – közölte a Debreceni Törvényszék sajtószóvivője.

Dobó Dénes közleménye szerint a törvényszék a vádlottat előkészítő ülésen – miután beismerő nyilatkozatot tett, tárgyaláshoz való jogáról lemondott – bűnösnek mondta ki folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntettében, személyi szabadság megsértésének bűntettében és testi sértés bűntettének kísérletében.

Ezért a férfit, mint többszörös visszaesőt, halmazati büntetésül, a mértékes ügyészi indítvány szerint 16 év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte, 10 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától és végleges hatállyal eltiltotta minden olyan tevékenység gyakorlásától, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna.

A vádlottat a bíróság a feltételes szabadságra bocsátás kedvezményéből kizárta – ismertette a szóvivő.

Az ítélet szerint a vádlott 2025 január elején szabadult a szegedi fegyház- és börtönből, amit követően a rokonainál tartózkodott egy hajdú-bihari településen. A férfi a gyermekei neveléséhez és gondozásához – mint ahogy korábban sem – a büntetés-végrehajtási intézetből való szabadulását követően sem járult hozzá, gyermekével, a kiskorú sértettel a kapcsolatot nem tartotta, azonban, ha az utcán találkoztak beszélgettek egymással.

A kislány márciusban és áprilisban egy-egy alkalommal otthonából elment az édesapjához, ahol a vádlott ittas állapotban, akarata ellenére szexuális cselekmények eltűrésére kényszerítette őt. A vádlott a lányát több alkalommal is arcon ütötte, majd a száját befogta, a kezeit lefogta és vele akarata ellenére közösült.

A sértett június 6-án este otthonából a játszótérre ment sétálni, azonban találkozott az édesapjával, aki kerékpárral volt és kérte, hogy üljön fel a csomagtartóra, mert hazaviszi, azonban a vádlott a lányát nem haza, hanem a saját lakásába vitte. Az apa több napig tartotta bezárva a házában a kislányt, többször megfenyegette, megverte és meg is erőszakolta. Később egy ismerősük talált rá a lányra, értesítette az édesanyját, aki bejelentést tett a rendőrségen.

Szalontani Krisztina bíró az ítélet indokolása során súlyosító körülményként értékelte, hogy a vádlott a bűncselekményt vérszerinti lánya sérelmére követte el, a férfi többszörös visszaeső, a büntetés-végrehajtási intézetből történő szabadulását követő két hónap múlva követte el az újabb bűncselekményeket. Ugyanakkor enyhítő körülményként vette figyelembe a bíró, hogy a vádlott a bűnösségre is kiterjedő beismerő vallomást tett – ismertette az ítéletet Dobó Dénes.

Hozzátette: a törvényszék ítélete jogerős, azt mind az ügyészség, mind a vádlott és védője tudomásul vették.

Kezdőlap    Belföld    Saját kiskorú lányát erőszakolta meg

kiskorú

debreceni törvényszék

szexuális erőszak

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Diplomáciai pofon Pozsonynak? Berlin cáfolta Robert Fico szavait
Tudósítónktól

Diplomáciai pofon Pozsonynak? Berlin cáfolta Robert Fico szavait
Robert Fico moszkvai útja után diplomáciai vita alakult ki Szlovákia és Németország között. Ivan Korcok volt szlovák külügyminiszter szerint Friedrich Merz német kancellár lemondta tervezett szlovákiai látogatását, miután Fico Moszkvában találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A német kormány ugyanakkor azt állítja: ilyen hivatalos látogatás eleve nem is volt napirenden.
 

Bauer Bence: rossz, rosszabb és még rosszabb forgatókönyvek között választhat a német kancellár pártja

Kordonbontásba kezdett Magyar Péter a Karmelitánál, megnyitják a nagyközönség előtt

Kordonbontásba kezdett Magyar Péter a Karmelitánál, megnyitják a nagyközönség előtt

„Magyarországon nincs helye kordonoknak, főleg nem közintézmények körül, amelyeket magyar emberek pénzéből építettek” – jelentette ki a kormányfő a Karmelita előtt. Vitézy Dávid is részt vett a bontásban, elmondta, 500 és 1000 milliárd forint között lesz a vári költekezés vége, eközben a magyar gyermekvédelemre, közlekedésre, vasútra sosem volt pénz. Magyar Péter bejelentést tett az épületek, illetve a beruházások további sorsáról is. A Karmelita és a Miniszterelnöki Kabinetiroda látogatható lesz. Ennek módjáról is bejelentések jöttek.
 

„Hiba volt” – Sajnálatát fejezte ki viselkedéséért a Tisza Párt képviselője

VIDEÓ
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.15. péntek, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mossák a Petőfi hidat

Mossák a Petőfi hidat

Vasárnap a Petőfi híd megtisztításával folytatódik a Budapesti Közművek tavaszi hídmosási programja. A munkálatok 6.30 és 15.30 között zajlanak: a hidat melegvizes, kézi és gépi erővel, környezetkímélő tisztítószerrel és magasnyomású technológiával mossák.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rémálommá vált a nyaralás: bedőlt a magyar utazási iroda, esze ágában sincs fizetni a biztosítónak

Rémálommá vált a nyaralás: bedőlt a magyar utazási iroda, esze ágában sincs fizetni a biztosítónak

Az iroda vezetője a szigorú biztosítási feltételeket és az internetes pánikkeltést okolja a kialakult helyzetért, az utasok kártalanítása egyelőre bizonytalan.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump and Xi conclude 'very successful' talks in Beijing, but no deals announced

Trump and Xi conclude 'very successful' talks in Beijing, but no deals announced

The cordial talks covered issues such as the Iran war, Taiwan, tariffs, and competition over tech.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 15. 11:33
Lángoló busz miatt zárták le a sztrádát
2026. május 15. 11:06
Fontos posztról távozik Semjén Zsolt
×
×