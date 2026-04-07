2026. április 7. kedd
police car on the street close up
Nyitókép: Fedorovekb/Getty Images

Szomszédok közötti perpatvar: megfenyegettek egy nőt, hogy rágyújtják a házát

Infostart

A házkutatás során egy kispuskát, valamint csaknem 200 lőszert találtak az elkövetőnél.

Egy Devecserhez közeli településen élő nő még tavaly novemberben jelezte a rendőrségnek, hogy a szomszédja megfenyegette őt. Elmondása szerint azzal az indokkal ment át hozzá, hogy a lányát keresi, és miután nem akarta beengedni, betörte az ajtó üvegét. Ezután szóváltásba keveredtek, és a férfi megfenyegette, hogy rágyújtja a házat.

A police.hu beszámolója szerint a sértett elmondta azt is, hogy korábban volt olyan eset, amikor a szomszédja egy puskával ment át hozzájuk.

Forrás: police.hu

A rendőrök másnap délelőtt otthonában fogták el a férfit, majd előállították, és gyanúsítottként hallgatták ki.

A házkutatás során egy kispuskát, valamint csaknem 200 lőszert találtak és foglaltak le.

A férfi ellen rongálás, fenyegetéssel elkövetett zaklatás és lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés miatt folyt eljárás. Az Ajkai Rendőrkapitányság munkatársai már befejezték a vizsgálatot, és az iratokat vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségnek.

J. D. Vance élőben kapcsolta Donald Trumpot Budapesten: „imádom Viktort, nem engedte, hogy megtámadják az országát”

A magyar–amerikai barátság napja címmel nagyszabású rendezvényt tartottak az MTK Sportparkban. Az eseményen beszédet mond J. D. Vance amerikai alelnök és Orbán Viktor miniszterelnök.
 

Meglódultak a piacok, miután üzenetet kapott Trump

Az ázsiai tőzsdéken felemás hangulatban telt a kereskedés ma reggel, Európában pedig felfelé vették az irányt a vezető részvényindexek. A befektetők továbbra is az iráni eseményekre figyelnek elsősorban - Donald Trump amerikai elnök tegnap esti beszédében úgy fogalmazott, hogy Irán teljes elpusztítása következhet, ha nem állapodik meg Teherán Washingtonnal ma a háború lezárásáról. Ma pedig az olajárak felpattantak, miután Trump baljós fenyegetéseket fogalmazott meg Iránnal szemben, ám az este is tartogatott még fordulatot.

Megdőlt a nagy mítosz: hiába várják sokan a csodát az AI-tól, valójában ezen múlik a valódi siker

Egy friss felmérés* egyértelműen rámutat: az AI terjedése messze gyorsabb, mint a vállalatok felkészültsége.

Trump says 'a whole civilisation will die tonight' if Iran doesn't make deal, as US hits Kharg Island

Trump says "something revolutionarily wonderful can happen" before his deadline of 20:00 on Tuesday (EDT) for Iran to reopen the Strait of Hormuz.

