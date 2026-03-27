2026. március 28. szombat Gedeon, Johanna
Férfi árnyéka egy börtönben.
Nyitókép: Irkham Khalid , Getty Images

Élete végéig börtönbe zárnák a nyíregyházi gyerekgyilkost

Infostart / MTI

Nem jogerősen életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélték azt a férfit, aki 2024-ben szexuális kapcsolatba került egy 11 éves lánnyal, majd a gyereket később megfojtotta – közölte a törvényszék.

A vádlott kórházi kezelésre, sebkötözésre kísérte szállásadója kiskorú lányát, akivel korábban - a gyermek 12. születésnapja előtt - szexuális kapcsolatot létesített. A kezelés után Nyíregyházán sétáltak, a férfi megivott egy üveg bort és ittas állapotba került.

Amikor egy elhagyatott, erdős területre értek újra szexuális kapcsolatba kerültek, majd a sértett közölte, hogy gyermeket vár a férfitól és meg is szeretné tartani. A vádlott emiatt haragra gerjedt és megütötte,

majd egy ruhadarabbal megfojtotta a lányt, a holttestet a helyszínen hagyva pedig rokonaihoz menekült.

A lány eltűnését édesanyja jelentette a rendőrségen, később a körözési eljárásban a vádlott bevallotta a tettét a nyomozóknak és megmutatta az elkövetés helyét is. Az igazságügyi orvosszakértői vizsgálatból derült fény arra, hogy a sértett nem volt állapotos.

A sajtóanyag szerint a bíróság elsőfokon aljas indokból, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettében, tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntettében, valamint szexuális visszaélés bűntettében mondta ki bűnösnek a többszörös visszaeső vádlottat. Halmazati büntetésül ítélték életfogytig tartó fegyházbüntetésre, amelyből legkorábban 25 év eltelte után bocsátható feltételes szabadságra.

Repedések a jólétben – 20 jel, hogy ez a Németország már nem az a Németország

Németország hosszú ideig a kiszámíthatóság országa volt. Stabil árak, erős ipar, növekvő életszínvonal. 2019 óta azonban egy új korszak kezdődött, amelyben ezek az alapok meginogtak. A változás nem egyetlen válság eredménye, hanem több, egymást erősítő folyamat következménye. Ez a cikk húsz konkrét példán keresztül mutatja meg, hogyan változik meg egy gazdasági nagyhatalom.
 

Dulakodás Orbán Viktor beszéde alatt Győrben, forrósodik a kampány

Győrben már a beszéd előtt elszabadultak az indulatok. Az egymásnak feszülő kormánypárti és ellenzéki csoportok között dulakodások alakultak ki, transzparenseket téptek ki egymás kezéből, miközben a skandálások és sértő bekiabálások egyre erősödtek.
 

Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Hogyan lett a kis „Szalonnából" világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
 
Elromlott a hangulat: korrekciós fázisba ért a Dow, nagy mozgások a magyar tőzsdén

Folytatódott a volatilis kereskedés csütörtökön az amerikai tőzsdéken, a vezető indexek jelentős csökkenésekkel zártak és az olajpiacon is voltak mozgások, ma reggel azonban Ázsiában felemás volt a hangulat és az európai részvénypiacok is vegyesen nyitottak. A délelőtt folyamán azonban lefordultak az európai tőzsdék, esik a BUX is, különösen a 4iG, az Appeninn és az Opus árfolyama. Az ellentmondásos nyilatkozatok Irán és az Egyesült Államok részéről fokozzák a bizonytalanságot, Donald Trump tíz napra felfüggesztette az iráni energetikai infrastruktúra elleni támadásokat, de ez nem sokáig segített a hangulaton, az amerikai tőzsdék pénteken jelentősebb esésekkel kezdték a napot, a Nasdaq 100 és a Dow index már korrekciós fázisba ért. Az olajár kissé emelkedik, akárcsak az aranyár.

Valorizációs szorzó 2026: megjelent a rendelet, így számítják idén a nyugdíjakat

A nyilvános rendelet tervezete meghatározza a valorizációs szorzók 2026-os mértékét.

US envoy 'hopeful' for meetings with Iran 'this week', as Tehran says Israel hit nuclear sites

Earlier, US Secretary of State Marco Rubio said he expects the war will be over "in weeks, not months".

