Zaklatása után illetéktelenül kutatott a bűnügyi nyilvántartásban egy zalai rendőrnő

Illetéktelenül kutatott a bűnügyi nyilvántartás adataiban a saját ügyében folyó nyomozás állása után az a zalai rendőrnő, akit elbocsátottak, majd hivatali visszaélés miatt vádat is emeltek ellene. A Zala Vármegyei Főügyészség szóvivője közölte: az 51 éves zalaegerszegi rendőrnő rendvédelmi igazgatási alkalmazottként dolgozott tavaly szeptemberi elbocsátásáig. Jánky Judit tájékoztatása szerint a rendőrnő a munkakörébe tartozó feladatainak ellátása során saját felhasználói azonosítóval és jelszóval hozzáfért a bűnügyi iratok elektronikus adatbázisához.

A Zalaegerszegi Rendőrkapitányságon zaklatás vétsége miatt volt folyamatban egy nyomozás, amelyben ő volt a sértett és a feljelentő is.

Ahhoz, hogy információt szerezzen a nyomozás állásáról, kihasználta, hogy hivatali helyzetéből adódóan hozzáférhet a büntetőügyek irataihoz, így azokat megtekintette, és részben le is töltötte.

A büntetőeljárási törvény szabályai szerint a sértettek kizárólag a nyomozás végén ismerhetik meg az iratokat teljes körűen, a rendőrnő azonban hivatali helyzetével visszaélve megismerhette a bizonyítási eszközöket még a nyomozás befejezését megelőzően.

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség a volt rendőrrel szemben hivatali visszaélés bűntette miatt emelt vádat, amelyben próbára bocsátást indítványozott.