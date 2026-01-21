Tizenöt éves fiú kötött el egy autót, az időjárás azonban közbeszólt

Járműpásról érkezett bejelentés a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányságra január 15-én hajnalban – írja beszámolójában a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A 21 éves sértett a barátaihoz ment focimeccset nézni, ahol leparkolt. Autóját azonban nem zárta le, és a kulcsot is a gyújtáskapcsolóban hagyta. A mérkőzés után vette észre, hogy a kocsi eltűnt.

A rendőrök elemezték a térfigyelő kamerák felvételeit, a tolvaj útja Dömsöd irányába vezetett. Munkájuk hamar eredményt hozott: kiderült, hogy a járművet egy 15 éves fiú vitte el, és engedély nélkül használta.

A fiatal Dömsödig jutott, ahol elakadt a hóban, ezért hátrahagyta a járművet, majd busszal ment haza. Az egyenruhások visszaadták az autót a tulajdonosának. Jármű önkényes elvétele miatt hallgatták ki a fiút, emellett az is kiderült, hogy nincs jogosítványa, ezért szintén eljárás indult ellene.