ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.92
usd:
327.19
bux:
123663.54
2026. január 22. csütörtök Artúr, Vince
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy égő gyufa színes füstje és lángja fekete háttér előtt.
Nyitókép: Getty Images/nikamata

Benzinnel öntötte le „szófogadatlan” fiát és égő gyufát dobott rá

Infostart / MTI

Emberölés bűntett kísérlete miatt a Nyíregyházi Járásbíróság elrendelte a letartóztatását annak a férfinak, aki benzinnel locsolta le, majd megpróbálta felgyújtani a fiát – közölte a Nyíregyházi Törvényszék.

A megalapozott gyanú szerint az ittas állapotban lévő, büntetett előéletű gyanúsított január 17-én egy Nyíregyházához közeli településen lévő házukban többször felszólította a fiát, hogy távozzon, mert nem kívánja őt tovább eltartani, a fiú azonban közölte az apjával, hogy nyomkövetővel biztosított bűnügyi felügyelet alatt áll, így nem mehet el – ismertették a közleményben.

A gyanúsított ekkor közel három deciliter benzint a fiára és környezetére locsolt, majd egy égő gyufát dobott felé.

A ház lángra kapott és teljesen kiégett; a sértett és édesanyja, majd később a gyanúsított is sérülések nélkül ki tudott menekülni. A végzést az ügyész tudomásul vette, a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be.

Kezdőlap    Bűnügyek    Benzinnel öntötte le „szófogadatlan” fiát és égő gyufát dobott rá

letartóztatás

nyíregyháza

emberölési kísérlet

felgyújt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Automatikus lesz a január havi rezsistop – Kormányinfó

Automatikus lesz a január havi rezsistop – Kormányinfó

Rendkívüli érdeklődés övezte a sajtótájékoztatón a rezsistopot, a lakosságnak nem lesz tennivalója az érvényesítéshez, de a végleges csomag kidolgozására a kormány kér még egy hetet. A Nemzeti Petícióra is több kérdés irányult, ugyanígy a Béketanács és Kapitány Istvánt tiszás szerepvállalása is nagy érdeklődést váltott ki.
 

Rezsistop – fontos tilalomról küldött üzenetet az MVM a lakosságnak

VIDEÓ
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
Felvételi 2026: hová érdemes az idén jelentkezni? Varga-Bajusz Veronika, Inforádió, Aréna
Európai hidegbetörés: lesz-e elég gáz? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.22. csütörtök, 18:00
Palkovics László
mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump szerint közel vagyunk a békéhez, fontos találkozók sora lesz ma – Percről percre az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Trump szerint közel vagyunk a békéhez, fontos találkozók sora lesz ma – Percről percre az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Vlagyimir Putyin közölte: hajlandó csatlakozni Donald Trump úgynevezett Béketanácsához, mi több, az állandó tagsághoz szükséges egymilliárd dollárt is befizetné a Kreml. Az orosz elnök arról is beszélt a moszkvai biztonsági tanács szerdai ülésén, hogy az Egyesült Államokban befagyasztott orosz kintlévőségeket Ukrajna újjáépítésére lehetne felhasználni egy békeegyezmény megkötése után. Putyin továbbá megerősítette: Steve Witkoff elnöki különmegbízott és Trump veje, Jared Kushner csütörtökön Moszkvába érkezik. Mindeközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a svájci Davosba tart, hogy a Világgazdasági Fórum helyszínén egyeztessen ma Trumppal. Szerdán Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára tárgyalt Witkoff-fal és Kushnerrel. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új világrend jön? Egyértelműen üzent a német kancellár: bedurvul az erőpolitika

Új világrend jön? Egyértelműen üzent a német kancellár: bedurvul az erőpolitika

Friedrich Merz német kancellár a davosi Világgazdasági Fórumon tartott beszédében arra figyelmeztetett, hogy véget ér az amerikai hegemóniára épülő világrend.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump suggests Ukraine settlement is coming 'soon' as he unveils Board of Peace members

Trump suggests Ukraine settlement is coming 'soon' as he unveils Board of Peace members

Trump - who held a signing ceremony for his new board in Davos - is due to meet Ukraine's President Zelensky later, while his envoys are in Russia.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 22. 09:53
Nem jutott messzire a menekülő toplistás bűnöző
2026. január 22. 09:29
Sokkoló felvétel: földön fekvő férfit ütött-rúgott a kidobó Pécs belvárosában
×
×
×
×