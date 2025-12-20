Lekapcsolták a népligeti dílert

A Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. Kerületi Rendőrkapitánysága kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt folytat eljárást egy budapesti férfival szemben - írja a police.hu. A gyanú szerint legalább az elmúlt fél évben rendszeresen adott el alkalmanként 2000-3000 forintért kristály fantázianevű drogot a Határ úti és a népligeti aluljáróban, valamint azok környékén.

A IX. kerületi rendőrök december 16-án 13 óra 10 perckor fogták el S. Márkot az Üllői úton, amikor feltehetően éppen egy üzletet bonyolított le. A férfitól akkor egy kábítószergyanús anyaggal szennyezett tégelyt foglaltak le, kuncsaftjától pedig az átadott pakettet. A megtalált anyagokat szakértők vizsgálják.

A rendőrök mintavételre állították elő S. Márkot a BRFK IX. Kerületi Rendőrkapitányságára. A nyomozók kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, valamint őrizetbe vétele mellett kezdeményezték a letartóztatását. A férfi tagadta a terhére rótt bűncselekményeket.

