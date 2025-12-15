ARÉNA - PODCASTOK
Búcsúlevelet író kéz tollal
fotó: police.hu

Már megírta a búcsúlevelet, amikor jöttek érte a rendőrök

Infostart

Rendőri fellépésnek köszönhetően sikerült megakadályozni egy öngyilkossági kísérletet Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. A férfi szomszédjának elővigyázatossága és a rendőrség gyors, összehangolt fellépése vezetett a sikeres mentéshez.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányságra bejelentés érkezett egy felsőzsolcai férfiról, aki a gyanú szerint végzetes lépésre készült. Az érintett egy levelet adott át szomszédjának, kérve, hogy azt csak másnap nyissa ki. A szomszéd azonban a kérést felülírva elolvasta a küldeményt, amelyből kiderült a férfi elkeseredett szándéka – olvasható a police.hu-n.

A BRFK Tevékenység-Irányítási Központjának ügyeletese a megadott telefonszámon felvette a kapcsolatot a férfival,

aki éppen a Sajó folyó felé tartott.

Az ügyeletes munkatárs megértő, de határozott hozzáállással igyekezett a férfit a szándéka feladására bírni.

Ezzel párhuzamosan a főkapitányság Forgalomellenőrző Alosztályának járőrei a Sajó partján keresték az érintettet. A rendőrök pont akkor találtak rá a helyszínen tartózkodó férfira, amikor az telefonon beszélt az ügyeletessel.

A járőrök nyugtató jelenléte és a telefonos támogató beszélgetés hatására a férfi letett szándékáról, így életét sikerült megmenteni.

Felhívás

Ha úgy érzi, támogató segítségre van szüksége, hívja a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének a nap huszonnégy órájában, térítésmentesen hívható számát: 116-123.

