ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.49
usd:
327.24
bux:
109506.37
2025. december 15. hétfő Valér
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
SZÉP-kártyával fizet egy vásárló.
Nyitókép: mbhszepkartya.hu

Jó hír a SZÉP-kártyásoknak: hasznos újítás vált elérhetővé

Infostart

Az MBH Bank szeptemberben első körben androidos telefonokon tette elérhetővé a SZÉP-kártya digitalizációt. Ennek köszönhetően az elmúlt három hónapban folyamatosan növekedett a digitális SZÉP-kártyás tranzakciók aránya. A fizetés minden olyan elfogadóhelyen lehetséges, ahol korábban a plasztik MBH SZÉP Kártya is használható volt, azonban ehhez az elfogadóhelyi terminálok beállítása is szükséges, ami jelenleg még folyamatban van.

Egyre több ügyfél használja a bankkártyáját mobiltárcában digitalizálva, hiszen ez kényelmes és biztonságos fizetési megoldás. Ez az igény a SZÉP-kártyák esetében is megjelent, ezért az MBH Bank a Visával közösen fejlesztette ki a digitalizációt lehetővé tévő technológiát – olvasható a pénz- és hitelintézet közleményében.

A megoldás egyedülálló a SZÉP-kártyát kibocsátó bankok körében, hiszen nincs szükség új virtuális kártya igénylésére sem:

az ügyfelek a meglévő SZÉP-kártyájukat és társkártyáikat néhány egyszerű lépéssel hozzáadhatják mobiltárcájukhoz,

és biztonságosan élvezhetik a modern fizetési megoldások előnyeit.

Az MBH Bank szeptemberben első körben androidos telefonokon tette elérhetővé a SZÉP-kártya digitalizációt. Ennek köszönhetően az elmúlt három hónapban folyamatosan növekedett a digitális SZÉP-kártyás tranzakciók aránya, és

a digitalizált kártyával történő költések értéke novemberre a szeptemberi induláshoz képest a háromszorosára emelkedett.

A decemberben életbe lépett szabálymódosítás, amely a hideg élelmiszerek vásárlását is lehetővé teszi SZÉP-kártyával, várhatóan tovább élénkíti a felhasználást. A korábbi időszakok tapasztalatai alapján ez a lehetőség nem a belföldi turisztikai költések rovására jelenik meg, hanem kifejezetten többletfogyasztást generál, ami különösen a karácsonyi időszakban válik meghatározóvá. A közleményben kiemelik: a tél az év egyik legerősebb időszaka a SZÉP-kártya használatában, részben az év végi juttatások, részben a vendéglátási, wellness- és szállásigények emelkedése miatt.

„A digitalizáció gyorsan népszerűvé vált ügyfeleink körében, és ez várhatóan tovább fog bővülni, különösen az ünnepi időszakban. Úgy gondoljuk, hogy a kártyadigitalizáció lehetősége új lendületet adhat a SZÉP-kártyák használatának, hiszen kényelmesebb és biztonságosabb fizetési lehetőséget kínál. Célunk a fejlesztés során az volt, hogy ügyfeleink a meglévő kártyáik és a jelenleg is működő háttérrendszerek megtartása mellett, zökkenőmentesen térhessenek át a digitális használatra, új kártya igénylése nélkül. Ebben a törekvésünkben segített minket a Visa egyedülálló megoldása, amely lehetővé teszi, hogy modern, ügyfélbarát szolgáltatással támogassuk a mindennapi pénzügyek egyszerű és biztonságos kezelését” – közölte Soós Csaba, az MBH Bank lakossági üzletfejlesztési ügyvezető igazgatója.

Zökkenőmentes digitalizálás Apple és Android készülékeken

A digitális kártya beállítása egyszerű és gyors: az ügyfelek az Apple Wallet vagy a Google Wallet megnyitását követően megadják jelenlegi SZÉP-kártyájuk adatait, majd egy egyszer használatos jelszóval azonosítják magukat, a kártya ezután azonnal használható.

A fizetés minden olyan elfogadóhelyen lehetséges, ahol korábban a plasztik MBH SZÉP Kártya is használható volt, azonban ehhez az elfogadóhelyi terminálok beállítása is szükséges, ami jelenleg még folyamatban van.

A mobiltárcás fizetés során a tokenizáció a kártyaadatokat egyedi, biztonságos tokenre cseréli, amely a készülék biometrikus azonosításával együtt további biztonsági szintet jelent a tranzakciók során.

Az MBH Bank a digitális kártya bevezetésével párhuzamosan továbbra is egyedülálló funkciókat kínál a tudatos felhasználás támogatására, például a lakásfelújítási keret nyomon követésére, és a túlköltekezés megelőzésére. A jogszabály szerint a lakásfelújítási célú felhasználásra december 31-ig van lehetőség, ezért érdemes időben figyelni a keretet, amely az MBH SZÉP Kártya mobilalkalmazásban mindig naprakészen elérhető.

Kezdőlap    Belföld    Jó hír a SZÉP-kártyásoknak: hasznos újítás vált elérhetővé

szép-kártya

újítás

visa

mbh bank

digitális tárca

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: hadüzenettel ér fel az orosz vagyon befagyasztása

Orbán Viktor: hadüzenettel ér fel az orosz vagyon befagyasztása

Orbán Viktor szerint az európai vezetők súlyos hibát követnének el a befagyasztott, 230 milliárd eurós orosz vagyon elkobzásával és Ukrajnának való átadásával. A miniszterelnök a Patrióta műsorában úgy fogalmazott: a lépés jogszerűtlen, beláthatatlan következményekkel járhat, és nemcsak az Európai Uniót sodorhatja válságba, hanem az unokák generációit is eladósíthatja.
 

Szijjártó Péter: Magyarország nem támogatja sem Ukrajna felfegyverzését, sem uniós tagságát.

Magyarország beperli az Európai Bíróságot

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.16. kedd, 18:00
Ürge-Vorsatz Diána
fizikus, egyetemi professzor, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Erőre kapott a forint - mi történik?

Erőre kapott a forint - mi történik?

A múlt héten kétszer is elkapták a forint grabancát és növekvő volatilitás mellett gyengült a forint. A mai nap is gyengüléssel kezdi a napot a hazai fizetőeszköz. Egyelőre 384,9 körül az euróval és 327,2 körül a dollárral szemben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos jelentés érkezett: tényleg van oka rettegni az AI-tól a magyar dolgozóknak?

Súlyos jelentés érkezett: tényleg van oka rettegni az AI-tól a magyar dolgozóknak?

A GKI kutatása szerint a magyar lakosság 80 százaléka még nem használja aktívan a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségeket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hollywood director Rob Reiner's son Nick arrested on murder charges after parents' deaths

Hollywood director Rob Reiner's son Nick arrested on murder charges after parents' deaths

The legendary filmmaker and his wife Michele Singer Reiner were found dead in their home in an upmarket Los Angeles neighbourhood on Sunday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 15. 17:50
Mandiner: Bod Péter Ákos megint lebuktatta Magyar Péteréket
2025. december 15. 17:36
Orbán Viktor: hadüzenettel ér fel az orosz vagyon befagyasztása
×
×
×
×