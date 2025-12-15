Jó hír a SZÉP-kártyásoknak: hasznos újítás vált elérhetővé

Egyre több ügyfél használja a bankkártyáját mobiltárcában digitalizálva, hiszen ez kényelmes és biztonságos fizetési megoldás. Ez az igény a SZÉP-kártyák esetében is megjelent, ezért az MBH Bank a Visával közösen fejlesztette ki a digitalizációt lehetővé tévő technológiát – olvasható a pénz- és hitelintézet közleményében.

A megoldás egyedülálló a SZÉP-kártyát kibocsátó bankok körében, hiszen nincs szükség új virtuális kártya igénylésére sem:

az ügyfelek a meglévő SZÉP-kártyájukat és társkártyáikat néhány egyszerű lépéssel hozzáadhatják mobiltárcájukhoz,

és biztonságosan élvezhetik a modern fizetési megoldások előnyeit.

Az MBH Bank szeptemberben első körben androidos telefonokon tette elérhetővé a SZÉP-kártya digitalizációt. Ennek köszönhetően az elmúlt három hónapban folyamatosan növekedett a digitális SZÉP-kártyás tranzakciók aránya, és

a digitalizált kártyával történő költések értéke novemberre a szeptemberi induláshoz képest a háromszorosára emelkedett.

A decemberben életbe lépett szabálymódosítás, amely a hideg élelmiszerek vásárlását is lehetővé teszi SZÉP-kártyával, várhatóan tovább élénkíti a felhasználást. A korábbi időszakok tapasztalatai alapján ez a lehetőség nem a belföldi turisztikai költések rovására jelenik meg, hanem kifejezetten többletfogyasztást generál, ami különösen a karácsonyi időszakban válik meghatározóvá. A közleményben kiemelik: a tél az év egyik legerősebb időszaka a SZÉP-kártya használatában, részben az év végi juttatások, részben a vendéglátási, wellness- és szállásigények emelkedése miatt.

„A digitalizáció gyorsan népszerűvé vált ügyfeleink körében, és ez várhatóan tovább fog bővülni, különösen az ünnepi időszakban. Úgy gondoljuk, hogy a kártyadigitalizáció lehetősége új lendületet adhat a SZÉP-kártyák használatának, hiszen kényelmesebb és biztonságosabb fizetési lehetőséget kínál. Célunk a fejlesztés során az volt, hogy ügyfeleink a meglévő kártyáik és a jelenleg is működő háttérrendszerek megtartása mellett, zökkenőmentesen térhessenek át a digitális használatra, új kártya igénylése nélkül. Ebben a törekvésünkben segített minket a Visa egyedülálló megoldása, amely lehetővé teszi, hogy modern, ügyfélbarát szolgáltatással támogassuk a mindennapi pénzügyek egyszerű és biztonságos kezelését” – közölte Soós Csaba, az MBH Bank lakossági üzletfejlesztési ügyvezető igazgatója.

Zökkenőmentes digitalizálás Apple és Android készülékeken

A digitális kártya beállítása egyszerű és gyors: az ügyfelek az Apple Wallet vagy a Google Wallet megnyitását követően megadják jelenlegi SZÉP-kártyájuk adatait, majd egy egyszer használatos jelszóval azonosítják magukat, a kártya ezután azonnal használható.

A fizetés minden olyan elfogadóhelyen lehetséges, ahol korábban a plasztik MBH SZÉP Kártya is használható volt, azonban ehhez az elfogadóhelyi terminálok beállítása is szükséges, ami jelenleg még folyamatban van.

A mobiltárcás fizetés során a tokenizáció a kártyaadatokat egyedi, biztonságos tokenre cseréli, amely a készülék biometrikus azonosításával együtt további biztonsági szintet jelent a tranzakciók során.

Az MBH Bank a digitális kártya bevezetésével párhuzamosan továbbra is egyedülálló funkciókat kínál a tudatos felhasználás támogatására, például a lakásfelújítási keret nyomon követésére, és a túlköltekezés megelőzésére. A jogszabály szerint a lakásfelújítási célú felhasználásra december 31-ig van lehetőség, ezért érdemes időben figyelni a keretet, amely az MBH SZÉP Kártya mobilalkalmazásban mindig naprakészen elérhető.