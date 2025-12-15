Több tucat embert vitt el a villámárvíz, egy óvárost is ellepett az ár Marokkóban

Szafi tartományra vasárnap este csapott le rendkívüli erejű vihar, és több települést elárasztott a víz. Videofelvételeken látszik, hogy teljes városrészek kerültek víz alá az Atlanti-óceán partján fekvő tartományi főváros, Szafi óvárosában is – jelentette hétfőn a MAP marokkói hírügynökség.

A BBC szerint több tucat ember még kórházban van.

A térségben három napra bezártak az iskolák az áradások miatt, rengeteg utat eltorlaszoltak a romok.

Szakértők szerint részben a klímaváltozás felelős a villámárvizekért: Marokkót hat éven át súlyos aszály sújtotta, majd tavaly az ideihez hasonló villámárvizek okoztak katasztrófát.