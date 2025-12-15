Minden a budapesti vizes világbajnokságról: mellékszereplő lesz a Duna Aréna

Hozzátette, hogy az úszó és vízilabda küzdelmekre ezúttal az MVM Dome-ban kerül sor. A vb első felében a vízilabdázóké lesz a multifunkcionális sportcsarnok, ezt követően jönnek az úszók, akik július 10-től veszik birtokba a helyszínt.

Schmidt Ádám, a világbajnokság kormánybiztosa az MVM Dome "belépésével kapcsolatban" elmondta, az úszás a világ egyik legnépszerűbb sportága, amelynek versenyeit Los Angelesben egy több mint százezer néző befogadására alkalmas stadionban rendezik meg, az olimpia előtti első kvalifikációs eseményen pedig egy ehhez hasonló hangulatot szeretnének megteremteni. Hozzátette,

az MVM Dome-ba két mobilmedencét telepítenek

majd a világbajnokság idejére, ezek jövőbeli hasznosítása pedig már most biztosított.

Szinkronúszás és műugrás

Hangsúlyozta, hogy a szinkronúszó és műugró versenyek otthona lesz ezúttal a Duna Aréna, a nyíltvízi úszók versenyeit - ahol nemenként három olimpiai kvótát osztanak ki -, Lágymányosi-öbölben rendezik meg, míg a tervek szerint masters világbajnokságot, első alkalommal egy időben a hagyományos vb-vel, a margitszigeti Hajós Uszodában bonyolítanák le.

Olimpiára tekintettel

Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke kiemelte, hogy a 2028-as Los Angeles-i olimpiát szem előtt tartva ugyanabban a menetrendben rendezik meg a küzdelmeket, mint majd a játékokon.

Jelezte, a párizsi olimpia úszóversenyeinek programját tavaly Léon Marchand "igényeihez" igazították, ezt megtehették volna a francia fővárosban aranyérmes Kós Hubert érdekeit is figyelembe véve - mivel az ötkarikás játékokon fő száma, a 200 méter hát és a 200 méter vegyes üti egymást -, az Egyesült Államokban készülő világbajnok, rövidpályás világcsúcstartó azonban nem kívánt élni ezzel a lehetőséggel.

Vízilabda

Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke elmondta, hogy jó eséllyel a 2027-es budapesti vb lesz az első olimpiai kvalifikációs állomás a sportágban, a hazai környezet pedig mindig nagy segítség a csapatnak. Hozzátette, 2017-ben a férfi-, 2022-ben a női válogatott játszott döntőt hazai környezetben. Ezen alkalmakkor a finálé előtti napokban az eredeti ár sokszorosáért lehetett csak jegyhez jutni, reményei szerint azonban az MVM Dome-ban ez másképp lesz.

Budapest, 2025. december 15. Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke a 2027-es budapesti vizes világbajnokságról tartott budapesti sajtótájékoztatón 2025. december 15-én. MTI/Szigetváry Zsolt

Magyarország harmadszor lesz a vizes világbajnokság - az úszás, a vízilabda, a nyíltvízi úszás, a szinkronúszás, a műugrás és az óriás-toronyugrás világeseményének - házigazdája, azonban a 2017-es és a 2022-es viadallal ellentétben első alkalommal nem beugróként.