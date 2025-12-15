Óriási drogfogás: három mázsa kristályt találtak a magyar rendőrök – videó

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatója azzal kezdte a sajtótájékoztatót, , hogy március 1-je óta, amióta a Delta-cselekvési program elindult 9311 büntetőeljárás indult el, 7562 főt gyanúsítottak meg. Ebből 2038-an terjesztők, 5504-en fogyasztók voltak – mondta Jeney Áron rendőr dandártábornok.

A július 15-i jogszabályváltoztatás után a kristály nevű szer kábítószernek minősül. 2024-ben az Európai Unióban összesen hat tonnát foglaltak le belőle, mint azt a police.hu oldalon is közzétették.

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye rendőrfőkapitánya elmondta, július 29-én tetten értek egy 55 éves szolnoki férfit, amint éppen drogot rejtett el a Tisza-parton. Még aznap eljutottak a Kassai úti garázshoz is – mondta Rádi Norbert rendőr dandártábornok.

A gyanú szerint a kristály Hollandiából érkezett, amit a szolnoki, de Budapesten élő, csomagkézbesítőként dolgozó férfi, a 30 éves K. János vett át. A futár ezeket hetente két-három alkalommal, 10-12 kg-os csomagokban szállította a megyeszékhelyre, a leszállított drog kilójáért 50 000 forintot kapott – mondta Jeney Áron rendőr dandártábornok, a KR NNI igazgatója. Az egész csapatot a 30 éves M. Dominik irányította - hangsúlyozta.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatója elmondta azt is, miután a nyomozók a drogüzlet teljes láncolatát feltérképezték, december 8-án hajnalban őrizetbe vették M. Dominiket, K. Jánost, K. Zoltánt és elfogtak egy fogyasztót is. Utóbbi szabadlábon védekezhet.

A gyanú szerint M. Dominik bűntársaival megközelítőleg 1000 kg kristályt értékesített 2024-től.

Jeney Áron rendőr dandártábornok hozzátette, a rendőrök összesen 125 millió forintnak megfelelő vagyont foglaltak le. Ezek között volt pénz, ingóságok – két autó is –, míg egy családi házat zár alá vettek.Az akcióban találtak 2449 darab, engedély nélkül forgalmazott Poco e-cigarettát is, amit lefoglaltak. Ezzel kapcsolatban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal indított eljárást.