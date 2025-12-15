Ondré Péter: a minőségi hal egyáltalán nem olyan elérhetetlenül drága, mint ahogy sokan mondják

Bár nőtt itthon a halfogyasztás, a magyarok többsége továbbra is szinte csak a karácsonyi időszakban eszik halat. A statisztika szerint ilyenkor, a karácsony előtti négy hétben fogy el a hazai halfogyasztás nagyjából egyharmada. A belföldi fogyasztás nőtt az elmúlt időszakban, ám ez rendkívül alacsony bázisról indult és még mindig nagyon alacsonyan van, sereghajtók vagyunk az Európai Unióban – mondta az InfoRádióban Ondré Péter, az Agrármarketing Centrum ügyvezetője.

Hozzátette ugyanakkor, hogy ha a magyar társadalom egészséges táplálkozásának elősegítése, illetve a hazai halászati ágazatban dolgozók jövedelmi pozíciójának, a munkájuk kiszámíthatóságának segítése a cél, akkor fontos lenne az embereknek több halat fogyasztani. Ez alapvetően azért fontos, mert

„a hal egészséges, ezt pedig nem lehet elégszer ismételni.”

Magas az ásványianyag-tartalma, a vitamintartalma, gazdag fehérjében, esszenciális zsírsavakban, tehát nem hiányozhat a táplálkozásunkból – húzta alá, megjegyezve, hogy nagyon jó, ha már gyerekkortól kezdve a heti menü része a hal.

Ondré Péter arról is beszélt, hogy a hazai halak ára az elmúlt években nem emelkedett jelentősen, tógazdasági pontyot például 2000 forint körüli átlagos kilóáron lehet vásárolni. Ha pedig konyhakészen keresi valaki, a legolcsóbb akkor is 3200 körül kapható, és innen indul felfelé, 4500-4600 forint köré.

Az Agrármarketing Centrum ügyvezetője elismerte, hogy a sertés- vagy baromfihússal összehasonlítva a hal valóban drágább, ugyanakkor szerinte ez nem jelenti azt, hogy elérhetetlenül magas lenne az ára, mint ahogyan azt sok esetben hallani. Tény, hogy vannak olyan tengeri halak, halkészítmények, amelyek ára kilónként legalább 8000-9000 forint, Ondré Péter szerint ugyanakkor

érdemesebb a hazai halkínálatot választani, mert kitűnő minőség áll rendelkezésre, és a magyar gasztronómiában is nagy hagyománya, eszköztára van a halfogyasztásnak.

A hazai akvakultúrában nagyon erős az afrikai harcsa- és a pontytenyésztés és feldolgozás, előbbiben EU-s szinten elsők, utóbbiban harmadikok vagyunk. Emellett számos figyelemre méltó ragadozó hal is elérhető a magyar piacon, így akár a busa is, vagy ha valaki valami igazán különlegesre vágyik, akkor az uniós oltalom alatt álló szilvásváradi pisztráng. Ondré Péter kiemelte, hogy ezek a halak nem csak adventkor kaphatók, hanem egész évben ott vannak a boltok kínálatában.