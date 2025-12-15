ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.12
usd:
327.8
bux:
109960.22
2025. december 15. hétfő Valér
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Filézett halak egy fa tálon fűszerekkel, citrommal.
Nyitókép: Unsplash

Ondré Péter: a minőségi hal egyáltalán nem olyan elérhetetlenül drága, mint ahogy sokan mondják

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Az Agrármarketing Centrum ügyvezetője az InfoRádióban arról beszélt, hogy bár most már több halat esznek a magyarok, a fogyasztás még mindig rendkívül alacsony, és az egész éves fogyasztás harmada az advent időszakra korlátozódik. Pedig EU-s szinten két halfajta tenyésztésében és feldolgozásában is élen járunk.

Bár nőtt itthon a halfogyasztás, a magyarok többsége továbbra is szinte csak a karácsonyi időszakban eszik halat. A statisztika szerint ilyenkor, a karácsony előtti négy hétben fogy el a hazai halfogyasztás nagyjából egyharmada. A belföldi fogyasztás nőtt az elmúlt időszakban, ám ez rendkívül alacsony bázisról indult és még mindig nagyon alacsonyan van, sereghajtók vagyunk az Európai Unióban – mondta az InfoRádióban Ondré Péter, az Agrármarketing Centrum ügyvezetője.

Hozzátette ugyanakkor, hogy ha a magyar társadalom egészséges táplálkozásának elősegítése, illetve a hazai halászati ágazatban dolgozók jövedelmi pozíciójának, a munkájuk kiszámíthatóságának segítése a cél, akkor fontos lenne az embereknek több halat fogyasztani. Ez alapvetően azért fontos, mert

„a hal egészséges, ezt pedig nem lehet elégszer ismételni.”

Magas az ásványianyag-tartalma, a vitamintartalma, gazdag fehérjében, esszenciális zsírsavakban, tehát nem hiányozhat a táplálkozásunkból – húzta alá, megjegyezve, hogy nagyon jó, ha már gyerekkortól kezdve a heti menü része a hal.

Ondré Péter arról is beszélt, hogy a hazai halak ára az elmúlt években nem emelkedett jelentősen, tógazdasági pontyot például 2000 forint körüli átlagos kilóáron lehet vásárolni. Ha pedig konyhakészen keresi valaki, a legolcsóbb akkor is 3200 körül kapható, és innen indul felfelé, 4500-4600 forint köré.

Az Agrármarketing Centrum ügyvezetője elismerte, hogy a sertés- vagy baromfihússal összehasonlítva a hal valóban drágább, ugyanakkor szerinte ez nem jelenti azt, hogy elérhetetlenül magas lenne az ára, mint ahogyan azt sok esetben hallani. Tény, hogy vannak olyan tengeri halak, halkészítmények, amelyek ára kilónként legalább 8000-9000 forint, Ondré Péter szerint ugyanakkor

érdemesebb a hazai halkínálatot választani, mert kitűnő minőség áll rendelkezésre, és a magyar gasztronómiában is nagy hagyománya, eszköztára van a halfogyasztásnak.

A hazai akvakultúrában nagyon erős az afrikai harcsa- és a pontytenyésztés és feldolgozás, előbbiben EU-s szinten elsők, utóbbiban harmadikok vagyunk. Emellett számos figyelemre méltó ragadozó hal is elérhető a magyar piacon, így akár a busa is, vagy ha valaki valami igazán különlegesre vágyik, akkor az uniós oltalom alatt álló szilvásváradi pisztráng. Ondré Péter kiemelte, hogy ezek a halak nem csak adventkor kaphatók, hanem egész évben ott vannak a boltok kínálatában.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Ondré Péter: a minőségi hal egyáltalán nem olyan elérhetetlenül drága, mint ahogy sokan mondják

statisztika

agrárium

halászat

táplálkozás

hal

halfogyasztás

ondré péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ondré Péter: a minőségi hal egyáltalán nem olyan elérhetetlenül drága, mint ahogy sokan mondják

Ondré Péter: a minőségi hal egyáltalán nem olyan elérhetetlenül drága, mint ahogy sokan mondják

Az Agrármarketing Centrum ügyvezetője az InfoRádióban arról beszélt, hogy bár most már több halat esznek a magyarok, a fogyasztás még mindig rendkívül alacsony, és az egész éves fogyasztás harmada az advent időszakra korlátozódik. Pedig EU-s szinten két halfajta tenyésztésében és feldolgozásában is élen járunk.
 

Nem a buborékokkal volt baj: rosé pezsgőket vizsgált a Nébih

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.15. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A japán jegybank szerint kitart a bérdinamika, a piac szinte biztosra veszi az újabb kamatemelést

A japán jegybank szerint kitart a bérdinamika, a piac szinte biztosra veszi az újabb kamatemelést

A Bank of Japan friss bérjelentése alapján a vállalatok a 2026-os pénzügyi évben is nagyjából a 2025-ös ütemben terveznek béremelést – ez lényegében „bebetonozza” a héten várható kamatemelés ügyét. A Bloomberg által megkérdezett 50 közgazdász mind kamatemelést vár (0,75%-ra), a rövid oldali kamatswapok árazása pedig nagyjából 94% esélyt jelez.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról - Kiderült, ki a legkönnyebb célpont

Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról - Kiderült, ki a legkönnyebb célpont

Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Father and son who killed 15 people at Bondi named, as Australian PM pushes for tougher gun laws

Father and son who killed 15 people at Bondi named, as Australian PM pushes for tougher gun laws

Local media name the gunmen as Sajid Akram, 50, who died at the scene, and Naveed Akram, 24, who's in a critical condition. Islamic State flags were reportedly found in their car.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 15. 12:02
Nem a buborékokkal volt baj: rosé pezsgőket vizsgált a Nébih
2025. december 15. 10:48
Ílyen rossz számokat 2009 óta nem mutatott a német autóipar
×
×
×
×