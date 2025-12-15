Fáklyaként lángolt: felgyújtották a tízméteres karácsonyfát a városközpontban Új-Zélandon – fotó

A rendőröket pénteken reggel körülbelül 5 óra 30 perckor riasztották a főtér ékességéhez, amikor már a 275 méter hosszú égősorral feldíszített fenyőfa fele lángokban állt – közölte a Tények a www.rnz.co.nz híre alapján.

„Közösségünk csalódottan ébredt ma reggel, amikor arról hallotta, hogy városunk karácsonyfája megsérült egy tűzvészben” – mondta Nigel Bowen, Timaru polgármestere, majd hozzátette, hogy sajnálja, hogy az idén elmarad a sok családi fotó, amit a helyiek és a látogatók szoktak készíteni a fa előtt. A hatóságok rövid időn belül elfogták a 30 éves elkövetőt, akinek kell bíróság elé állnia, többek között gyújtogatás és kés közterületen tiltott birtoklása miatt.

A fát egyelőre nem fogják pótolni. A település lakói sokkban vannak, hiszen ez az a fa, amit sok-sok éve mindig feldíszítenek, így rengeteg évtizedes emlék fűzi hozzá a városka lakóit.

