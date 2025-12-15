Már az államtitkár is megszólalt Milák Kristófról

Schmidt Ádámnak 2017 óta személyes kapcsolata van Milákkal, és a 2027-es hazai vizes világbajnokság hétfői sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre elmondta, hogy két és fél hete beszélt a sportolóval.

„Megkérdeztem Kristófot, mik a tervei az úszással kapcsolatosan, azt mondta, méltóképpen szeretné befejné pályafutását. Én felajánlottam neki, hogy akkor Nyíregyházán rendezünk egy országos bajnokságot, mire azt válaszolta, hogy

Los Angelesre gondolt”

– fogalmazott a sportvezető, vagyis a 2028-as Los Angeles-i olimpián még úszna.

Az úszók szövetségi kapitánya korábban az Inforádióban arról beszélt szeretné, „ha visszajönne az a legnagyobb úszónk, aki akkora, amilyet még a Föld nem látott”.

Visszatérve az államtitkárra, Schmidt Ádám bízik benne, hogy Milák már a 2027-es hazai rendezésű világbajnokságra is felkészül oly módon, amit magától is elvár, ebben az esetben pedig az LA10 programban is számítanak rá.

Milák az áprilisi országos bajnokság óta nem versenyzett, kihagyta az augusztusi szingapúri világbajnokságot is.