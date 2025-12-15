ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 15. hétfő
A dunaújvárosi Római körúti víztorony, amely dőlni kezdett
Nyitókép: GoogleMaps

Dőlni kezdett a víztorony, aggódnak a lakók Dunaújvárosban

Infostart

Vizsgálatot indított a dunaújvárosi Római körúti víztorony ügyében a kormányhivatal, mivel az egy csőtörés után a lakók szerint dőlni kezdett. A közműszolgáltató korábban közölte: a dőlés 25 éve fennáll, és nem veszélyes.

Élénken foglalkoztatja a dunaújvárosiakat a Római körúti víztorony dőlése. Többen azt írták, hogy a december 6-i, az egész város vízellátását érintő csőtörés óta az építmény a Duna felé dől – írja a duol.hu helyi hírportál, amely megkereste a hatóságokat az ügyben.

A Mezőföldvíz Kft. néhány nappal ezelőtti válaszában azt írta:

„A víztorony környékén jelentősen felázott a talaj, ezért elővigyázatosságból azt átmenetileg ki kellett zárni a szolgáltatásból. ...A víztornyot 1972-ben helyezték üzembe. A 2023. július 26. óta állami tulajdonban lévő Mezőföldvíz Kft. 2022. májusában vette át Dunaújváros víziközmű-ellátását, a víztornyot is azóta üzemelteti. A társaság az üzemeltetés mellett a karbantartási és állagmegóvási feladatokat is folyamatosan ellátja.

A dőlés már 25 éve fennáll, de a környék biztonságát nem veszélyezteti

A víztorony szabad szemmel is látható dőlését a korábbi üzemeltetők is vizsgálták, az legalább 25 éve fennáll, de sem az üzemeltetésben nem okoz problémát, sem a környék biztonságát nem veszélyezteti. Az építmény folyamatos megfigyelés alatt lesz.

Jelenleg nagyobb mozgás nem tapasztalható, mint amennyi a toronyépületekre jellemző,

széllökések terhelésétől és a hőtágulástól keletkező elmozdulás, kilengés. Az építmény vizsgálatát hetente több alkalommal végzik geodéta és statikus szakemberek, amit hamarosan folyamatos megfigyelés vált majd fel” – válaszolta az állami tulajdonú közműszolgáltató.

A néhány nappal ezelőtti cikk után most a a Fejér Vármegyei Kormányhivatal is válaszolt a hírportál kérdéseire, és azt írták: „A sajtóban megjelent hírek miatt, és a lakosság megnyugtatása érdekében a Dunaújváros Római körúton lévő víztorony állapotát illetően a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi hatóság vizsgálatot indított, amely folyamatban van.”

