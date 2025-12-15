ARÉNA - PODCASTOK
Scales of justice and Gavel on wooden table and Lawyer or Judge working with agreement in Courtroom, Justice and Law concept.
Nyitókép: Pattanaphong Khuankaew/Getty Images

Szerelmet színlelt, aztán jött a pokol

Infostart / MTI

Kétrendbeli emberkereskedelem és kényszermunka bűntette miatt jogerősen 13 év fegyházbüntetésre ítélt a másodfokon eljáró Győri Ítélőtábla egy férfit, aki nőket kényszerített prostitúcióra, hajléktalan ismerősét pedig kizsákmányolta – tudatta a táblabíróság döntését a Győri Fellebbviteli Főügyészség hétfőn.

A döntéssel az ítélőtábla – egyetértve a főügyészség indítványával – két évvel súlyosította az első fokon eljáró Székesfehérvári Törvényszék határozatát.

A bíróság a férfi jogtalanul szerzett vagyonára, 7,8 millió forintra vagyonelkobzást rendelt el, élettársát pedig pénzmosás bűntette miatt jogerősen 300 ezer forint pénzbüntetésre ítélte.

A férfi 2009 és 2021 októbere között színlelt szerelmi kapcsolatot létesített egészségügyi, szociális helyzetükből adódóan kiszolgáltatott nőkkel, majd külföldi prostitúcióra vette rá őket.

Bántalmazással, fenyegetéssel kényszerítette a nőket, ha nem akarták folytatni a tevékenységet.

Házasságot, közös jövőt ígérve a prostitúcióból származó jövedelmüket elvette tőlük, amit az élettársával a megélhetésükre költöttek.

A férfi 2022 februárjától a lakóhelyén egy 3 négyzetméteres, emberi tartózkodásra alkalmatlan helyiségben biztosított szállást egy hajléktalan sértettnek. A helyiségben sem áram, sem fűtés nem volt, csak egy kanapé.

A lakhatásért cserébe a sértettnek a ház körüli munkákat kellett elvégeznie, emellett az alkalmi munkáiból származó jövedelmét is át kellett adnia.

