„Pénzmosónőkre” csaptak le Pécsett

Azt írták, hogy a vádlottak 2023-ban egy internetes közösségi oldalon ismerkedtek meg későbbi megbízóikkal, akik látszólag romantikus, illetve baráti kapcsolatot alakítottak ki velük.

E személyek kérésére a nők bankszámlákat nyitottak, amelyeket már meglevő számláikkal együtt a megbízók rendelkezésére bocsátották: utalásokat fogadtak, majd - öt százalék vagy néhány tízezer forint - jutalékért cserébe az összegek nagyobbik részével pénzügyi műveleteket végeztek, továbbutalták vagy kriptotárcákba fizették be a pénzt.

A beérkező összegeket csalásokból szerezték a megbízók, akik romantikus kapcsolat kialakításának látszatát keltve, magukat külföldön dolgozó orvosnak, katonának vagy színésznek kiadva csaltak ki pénzt nőktől. Egy áldozattól több hónapon keresztül, több részletben 90 millió forintot zsákmányoltak.

A vádlottak azzal, hogy csalásokból származó - néhány százezer forinttól 20 millió forintig terjedő - összegeket fogadtak számlájukon, majd azokkal pénzügyi műveleteket végeztek, pénzmosást követtek el. Egyiküket, a legnagyobb összegeket kezelőt jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntettével vádolja az ügyészség - olvasható a közleményben.