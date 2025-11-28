ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.54
usd:
328.9
bux:
109453.39
2025. november 29. szombat Taksony
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Metal police handcuffs isolated on black background, copy space, 3d illustration
Nyitókép: Rawf8/Getty Images

„Pénzmosónőkre” csaptak le Pécsett

Infostart / MTI

A Pécsi Járási Ügyészség pénzmosás miatt emelt vádat nyolc nő ellen, mert jutalékért cserébe becsapott emberektől kicsalt pénzösszegeket fogadtak számláikon - közölte a vádhatóság pénteken.

Azt írták, hogy a vádlottak 2023-ban egy internetes közösségi oldalon ismerkedtek meg későbbi megbízóikkal, akik látszólag romantikus, illetve baráti kapcsolatot alakítottak ki velük.

E személyek kérésére a nők bankszámlákat nyitottak, amelyeket már meglevő számláikkal együtt a megbízók rendelkezésére bocsátották: utalásokat fogadtak, majd - öt százalék vagy néhány tízezer forint - jutalékért cserébe az összegek nagyobbik részével pénzügyi műveleteket végeztek, továbbutalták vagy kriptotárcákba fizették be a pénzt.

A beérkező összegeket csalásokból szerezték a megbízók, akik romantikus kapcsolat kialakításának látszatát keltve, magukat külföldön dolgozó orvosnak, katonának vagy színésznek kiadva csaltak ki pénzt nőktől. Egy áldozattól több hónapon keresztül, több részletben 90 millió forintot zsákmányoltak.

A vádlottak azzal, hogy csalásokból származó - néhány százezer forinttól 20 millió forintig terjedő - összegeket fogadtak számlájukon, majd azokkal pénzügyi műveleteket végeztek, pénzmosást követtek el. Egyiküket, a legnagyobb összegeket kezelőt jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntettével vádolja az ügyészség - olvasható a közleményben.

Kezdőlap    Bűnügyek    „Pénzmosónőkre” csaptak le Pécsett

pénz

pécs

pénzmosás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szijjártó Péter Moszkvából ismertette a megbeszélések eredményeit és három fő üzenetét

Szijjártó Péter Moszkvából ismertette a megbeszélések eredményeit és három fő üzenetét

Orbán Viktor miniszterelnök moszkvai tárgyalása a tervezettnél hosszabb ideig tartott. A külgazdasági és külügyminiszter üzent a találkozót félreértelmezőknek is.
 

Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes újabb információkat osztott meg az orosz-magyar tárgyalásokról

A Kreml szerint a moszkvai orosz-magyar tárgyaláson a szankcióval sújtott orosz cégek kivásárlása is szóba került

Orbán Viktor Moszkvában – nem rejtette véka alá véleményét a német kancellár

Vlagyimir Putyin fogadta Orbán Viktort Moszkvában

VIDEÓ
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.01. hétfő, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a Moody’s döntése Magyarországról!

Itt a Moody’s döntése Magyarországról!

Az eddigi Baa2 szinten hagyta Magyarország adósbesorolását pénteken a Moody’s – jelentette be este a hitelminősítő. A besorolás negatív kilátása is megmaradt, ami továbbra is a leminősítés veszélyére utal.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Karácsonyi vásár Veszprém 2025: téged is vár az Illatos Advent - Gáspár Laci és Karácsony János is itt koncertezik

Karácsonyi vásár Veszprém 2025: téged is vár az Illatos Advent - Gáspár Laci és Karácsony János is itt koncertezik

Ha meghitt, mégis pezsgő adventi élményre vágyik az ember, a Veszprémi karácsonyi vásár 2025 tökéletes úti cél lehet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Planes grounded after Airbus discovers solar radiation could impact systems

Planes grounded after Airbus discovers solar radiation could impact systems

Around 6,000 planes have been grounded to undergo an urgent software update after a vulnerability was identified.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 28. 17:02
Emberekre lőtt egy budapesti erkélyről három fiatal – megszólalt a rendőrség
2025. november 28. 14:02
Hazudott önéletrajzában a miniszter, utolérte az igazság
×
×
×
×