Infostart.hu
2025. szeptember 11. csütörtök
Nyitókép: Pexels.com

Családtagjaikat is abuzálták: ítélet egy magyar pedofil hálózat ügyében

Infostart

Saját honlapjuk, moderátoruk volt, így terjesztette a gyermekpornográf felvételeket egy budapesti férfi több ezer másik felhasználó számára. A bíróság most hat elkövetőt, köztük az oldal üzemeltetőjét ítélte szabadságvesztésre, az ügyben érintett sértettek jogaira való tekintettel zárt tárgyalást kellett elrendelni.

Összesen 64 évnyi szabadságvesztésre ítélte a Fővárosi Törvényszék bírája azt a gyermekpornográfiával foglalkozó hálózatot, aminek tagjai közül néhányan a saját családtagjaikkal is szexuálisan erőszakoskodtak. Csütörtök délelőtt mindössze pár perc erejéig volt nyilvános a tárgyalás, amikor a bíró ismertette az ítéletet. A nyilvánosság nem ismerhette meg a hat férfi utolsó szó jogán tett nyilatkozatát, ahogy azt sem, hogy pontosan milyen bizonyítékok álltak a törvényszék rendelkezésére, ugyanis a bíró tájékoztatása szerint a sértettek jogaira való tekintettel rendelte el a zárt tárgyalást – számolt be az Index.

A hat férfira az elsőfokú ítélet szerint gyermekpornográfia és folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak miatt szabott ki büntetést a bíróság, eszerint:

  • az elsőrendű vádlottat gyermekpornográfia bűntette miatt 7 év szabadságvesztésre ítéli a bíróság, azonban több vádpont alól is felmenti;
  • a másodrendű vádlott folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak és gyermekpornográfia miatt kapott 16 évnyi letöltendő szabadságvesztést;
  • a harmad- és ötödrendű vádlottakat szintén ezek miatt ítélte el a bíróság, ők 14 és 13 év szabadságvesztést kaptak;
  • a negyed- és hatodrendű vádlottakat pedig gyermekpornográfia miatt 10 és 4 év letöltendőre ítélte a bíróság.

A hat férfi szemlesütve állt az ismertetés alatt, amiből kiderült, hogy 15 milliós bűnügyi költség halmozódott fel az eljárás alatt, aminek szinte a teljes részét nekik kell megfizetniük. Az ítéletből kiderült az is, hogy eltiltották őket minden olyan foglalkozástól, ahol kiskorúakkal léphetnének kapcsolatba, a büntetésükből azonban már a szabadságvesztés idejének kétharmada után feltételesen szabadulhatnának – olvasható.

A vád szerint a bűnszervezet vezetője, egy 49 éves férfi 2018-ban a darkneten egy olyan nemzetközi pedofil fórumot hozott létre, amelynek felhasználói anonim módon, titkosított kommunikáció keretében tettek hozzáférhetővé, illetve osztottak meg gyermekpornográf tartalmakat.

A férfi a lakásán lévő szerverről üzemeltette a pedofil csetoldalt, amelynek több ezer hazai és külföldi felhasználója, illetve napi szinten több száz látogatója volt. A férfi az oldal kialakításán, működtetésén, fejlesztésén és technikai karbantartásán túl moderálta a beszélgetéseket, a felhasználókat különféle jogosultságokkal ruházta fel, vagy éppen kitiltotta őket a fórumról, és mindemellett rendszeresen, nagy mennyiségben tett közzé gyermekpornográf tartalmakat.

Az ügy többi vádlottja különböző felhasználónéven rendszeres látogatója és felhasználója volt az oldalnak, és azon privát üzenetek formájában vagy a központi csetablakban – ez utóbbi esetben több száz felhasználó számára – rendszeresen tettek hozzáférhetővé gyermekekről készült pornográf felvételeket. A vádlottak elfogásakor a nyomozók számos informatikai, illetve adathordozó eszközt, valamint a bűnszervezet vezetőjének lakásán a csetoldalt üzemeltető szervert is lefoglalták, amelynek leállításával az oldal elérhetetlenné vált. A nyomozók a vádlottaktól lefoglalt eszközökön több tízezer gyermekpornográf felvételt találtak.

A vád szerint továbbá a vádlottak közül négyen tizenkét év alatti gyermekekkel szexuális cselekményt is végeztek, így

az egyik férfi a saját kisgyermeke, egy másik a nevelt lánya, míg a harmadik a féltestvére sérelmére követett el rendszeresen szexuális abúzust, amelynek felvételeit megosztották másokkal a fórumon.

A Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség az ügyben bűnszervezetben elkövetett gyermekpornográfia – több esetben minősített – bűntette, továbbá négy vádlott vonatkozásában tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt nyújtott be vádiratot a bíróságra – idézi föl a lap.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenesen hívható a +36-80-505-101-es telefonszámon (h., cs., p.: 18:00–22:00, k.: 10:00–22:00, sze.: 12:00–16:00). Az egyesület segélyvonala külföldről a +36-1-267-4900-as telefonszámon érhető el. További információ az egyesület segélytevékenységeiről a nane.hu oldalon található.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon, vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Bűnügyek    Családtagjaikat is abuzálták: ítélet egy magyar pedofil hálózat ügyében

