Így csap le a szabálytalan autósra egy motoros rendőr Veszprémnél – videó

Hamar pórul járt egy autós Veszprém környékén. Figyelmen kívül hagyta a záróvonalat és úgy előzött – derül ki a Veszprém vármegyei rendőrség Facebook-on közzétett beszámolójából.

Mint írják, a rendőrök a 82-es számú főúton érték tetten a napokban a felvételen látható autóst, aki szabálytalanul, a záróvonalat átlépve előzött. Pénzbírsággal és büntetőpontokkal sújtották a szabálysértő sofőrt.

A rendőrség zárásként kéri, hogy az úttestre felfestett záróvonal, valamint közlekedési tábla tiltó jelzése ellenére soha ne kezdjünk előzésbe, és kizárólag akkor kezdjük meg a manővert, ha meggyőződtünk róla, hogy azt biztonsággal be is tudjuk fejezni.