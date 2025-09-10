ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.94
usd:
336.63
bux:
102021.26
2025. szeptember 10. szerda Hunor, Nikolett
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pexels.com

Így csap le a szabálytalan autósra egy motoros rendőr Veszprémnél – videó

Infostart

Egy autós azt hitte, semmi baj nem lehet, ha a záróvonalat semmibe véve előzésbe kezd. A motoros rendőrök azonban máshogy gondolták.

Hamar pórul járt egy autós Veszprém környékén. Figyelmen kívül hagyta a záróvonalat és úgy előzött – derül ki a Veszprém vármegyei rendőrség Facebook-on közzétett beszámolójából.

Mint írják, a rendőrök a 82-es számú főúton érték tetten a napokban a felvételen látható autóst, aki szabálytalanul, a záróvonalat átlépve előzött. Pénzbírsággal és büntetőpontokkal sújtották a szabálysértő sofőrt.

A rendőrség zárásként kéri, hogy az úttestre felfestett záróvonal, valamint közlekedési tábla tiltó jelzése ellenére soha ne kezdjünk előzésbe, és kizárólag akkor kezdjük meg a manővert, ha meggyőződtünk róla, hogy azt biztonsággal be is tudjuk fejezni.

Kezdőlap    Bűnügyek    Így csap le a szabálytalan autósra egy motoros rendőr Veszprémnél – videó

rendőrség

közlekedés

büntetés

szabálytalanság

motoros rendőr

záróvonal

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Kaiser Ferenc: orosz provokáció volt a dróntámadás Lengyelország ellen, tesztelik a NATO-t

Kaiser Ferenc: orosz provokáció volt a dróntámadás Lengyelország ellen, tesztelik a NATO-t
Orosz drónokat lőtt le Lengyelország légvédelme. Az egyik drón eltalált egy lakóházat, személyi sérülésről nem érkezett hír. Az incidens miatt több lengyel repülőteret lezártak, a lengyel kormány rendkívüli ülést tart. "Több mint tíz drón nem tévedhet el egyszerre, ezért ez az akció valószínűleg orosz provokáció volt" – mondta az InfoRádióban Kaiser Ferenc biztonság- és védelempolitikai szakértő.
 

"Nagyon komolyan vesszük" - Rendkívüli kormányülés Lengyelországban

Ursula von der Leyen: Európa harcban áll

"Hat órán belül jelentkezzenek, ha kérést kapnak" - már Lengyelország népe is készül egy orosz támadásra a dróneső után

Orosz drónok támadták Lengyelországot

Elemző az újabb nemzeti konzultációról: a Fidesz zsebre menő kérdést hoz elő, ami aktivizálhatja szavazóit

Elemző az újabb nemzeti konzultációról: a Fidesz zsebre menő kérdést hoz elő, ami aktivizálhatja szavazóit

A nemzeti konzultáció a kormánypártok sikeres, bevált eszköze, így a most meghirdetett kezdeményezés illeszkedik egy folyamatba, ráadásul olyan kérdést feszeget, ami sokakat érint, a jövőt is egyértelműen befolyásolja – mondta az InfoRádióban Erdélyi Rezső Krisztián. A Nézőpont Intézet elemzője az eddigi legkomolyabb hibának nevezte a Tisza Párt háza táján Tarr Zoltán etyeki szavait.
 

Orbán Viktor elmondta, kiknek szólt a kötcsei kemény üzenet és mi volt a célja

Elemző: durvább lesz a 2026-os kampány, mint a 2002-es volt

VIDEÓ
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.10. szerda, 18:00
Fejérdy Gergely
a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt vannak a mai tőzsdei árfolyamrakéták!

Itt vannak a mai tőzsdei árfolyamrakéták!

Kedden új történelmi csúcsra emelkedtek a vezető amerikai részvényindexek, a befektetők már azt árazzák, hogy nemcsak a következő, egy hét múlva esedékes ülésén, hanem az azt követőeken is kamatot csökkent az amerikai jegybank, ez pedig kedvez a kockázatos tőkepiaci eszközöknek, mint a részvények. Ma reggel az ázsiai részvénypiacokon is emelkedés volt, ma reggel pedig emelkedéssel indultak a nyugat-európai tőzsdék, bár a lengyelországi dróntámadás miatt a délelőtt folyamán elolvadtak a plusszok. A magyar piacon több részvény is nagyot emelkedett.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ilyet se látsz mindennap: bringával szelte át a pályát a szövetségi kapitány + videó

Ilyet se látsz mindennap: bringával szelte át a pályát a szövetségi kapitány + videó

Ralf Rangnick, az osztrák válogatott szövetségi kapitánya meglepte a szurkolókat, amikor kerékpárral gurult be a pályára a Bosznia-Hercegovina elleni selejtező előtt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Poland says up to four of 19 Russian drones shot down after entering airspace

Poland says up to four of 19 Russian drones shot down after entering airspace

Poland's prime minister says "this provocation is incomparably more dangerous" than the previous ones.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 10. 08:19
Bántalmazással kényszerített koldulásra fiatalabbakat egy nagykőrösi fiú
2025. szeptember 10. 04:24
Száz eurót kínált a nő a rendőrnek az M1-esen – ez lett belőle
×
×
×
×