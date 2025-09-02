ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Gyakorlatilag illegális hulladéklerakót üzemeltetett kertjében egy fonyódi férfi

Infostart

A férfi az építkezési sitten kívül szinte bármilyen keze ügyébe akadó hulladékkal igyekezett feltölteni kertje egyenetlenségeit, mások is lerakhatták nála törmeléküket pénzért. Közel 260 tonna nyúlt így össze nála.

A negyvenes éveiben járó férfi illegálisan hulladékkal töltötte fel az általa lakott ingatlanhoz tartozó telek egyenetlenségeit – írja ügyészségi információk alapján a sonline.hu.

A férfi 2021 novemberében elhatározta, hogy az általa bérelt lakóház mögötti domboldalas részt a telken lévő kis ház elbontásából származó, feleslegessé vált építőanyaggal, közte palával, és az általa végzett autóbontásból származó autóalkatrészekkel, illetve a ház felújításából visszamaradt anyagokkal tölti fel, majd földet szór rá, hogy eltakarja.

Emellett pénz fejében másoknak is megengedte, hogy hulladékot borítsanak a területre.

A helyszínen a fonyódi rendőrök 2023 májusában helyszíni szemlét tartottak, és összesen 311 négyzetméteren 258 tonna súlyú kevert hulladékot, köztük azbesztet tartalmazó építőanyagot, így palát halmozott fel.

A Fonyódi Járási Ügyészség veszélyes hulladékra és különösen jelentős mennyiségű hulladékra elkövetett hulladékgazdálkodás rendje megsértésének bűntette miatt emelt vádat Az ügyészség a Fonyódi Járásbíróságra benyújtott vádiratában a férfi ellen felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt.

